Як "Берізка" в СРСР. У Росії відкриють магазини з дефіцитом для обраних
У Росії з'являться магазини безмитної торгівлі, доступ до яких матимуть дипломати. Їх уже порівнюють із радянськими "Берізками". На тлі вторгнення в Україну Росію залишили десятки брендів, а фірмові магазини змушені закритися через збій ланцюгів постачання та солідарність з українським народом.
У Москві та Петербурзі відкриють магазини безмитної торгівлі, які обслуговуватимуть дипломатів, консулів та їхні сім'ї, а також співробітників міжнародних організацій, розташованих у Росії, написала у середу "Парламентська газета".
Видання перше провело аналогію - у СРСР була мережа магазинів "Берізка". Її підхопили й інші ЗМІ.
Однак "Берізка", в якій за валюту та чеки могли купувати дефіцитні товари іноземці, а також дипломатичні та військові фахівці, справді була розгалуженою мережею.
Судячи з постанови уряду, на яку посилається "Парламентська газета", у нинішніх реаліях йдеться поки що лише про два магазини - один у Москві, інший у Петербурзі.
Однак видання подає це як явище і не боїться писати у заголовку: "У Росії з'являться магазини, недоступні для пересічних громадян".
Магазини працюватимуть у режимі duty free. Продаватимуть алкоголь, тютюн, парфумерію та косметику, кондитерські товари, ювелірні прикраси, смартфони, годинники.
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
Всі ці групи товарів постраждали після рішення найбільших світових компаній залишити Росію у відповідь на вторгнення в Україну. У липні про остаточне рішення припинити бізнес у країні оголосила компанія Philip Morris - виробник Marlboro, який у радянські роки можна було купити лише у "Берізці". Наприкінці червня про вихід оголосила компанія Diageo - виробник Johnnie Walker.
Російські магазини електроніки почали продавати уживані смартфони. Популярна мережа магазинів одягу H&M у серпні тимчасово відкрила магазини, закриті у березні після вторгнення, щоб розпродати залишки та піти з російського ринку. У магазини вишикувалися величезні черги.
На цьому фоні новина про аналог "Берізки" почала швидко поширюватися в російських ЗМІ.
"Ці торгові точки дають можливість дипломатам вільно купувати товари, які вони не можуть завезти або купити в країні перебування", - визнав у розмові з "Парламентською газетою" заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.
Купити товари в магазинах безмитної торгівлі можна буде лише вроздріб та при пред'явленні документів, що підтверджують службову посаду та акредитацію при МЗС Росії, попереджає видання. Дипломатам дозволили оплачувати товар не лише рублями, а й доларами та євро.
Кореспондент Російської служби ВВС Андрій Захаров про "Берізку" з путінської молодості
Від початку перебування Володимира Путіна при владі його епоху зазвичай характеризують як "спробу відновлення Радянського Союзу".
Тим більше, що сам він почав з такого символічного кроку, як повернення мелодії старого гімну. Проте, мабуть, лише останніми місяцями порівняння з СРСР стало таким наочним.
Яким був Радянський Союз на початку 1980-х, коли Путін був молодим офіцером у ленінградському управлінні КДБ? Країна веде затяжну і виснажливу війну біля своїх кордонів - в Афганістані. Академік Андрій Сахаров засланий до Горького (нині Нижній Новгород) під нагляд держбезпеки, інші дисиденти або на примусовому психіатричному лікуванні, або у в'язниці, або на шляху до еміграції.
Йде найгарячіша фаза Холодної війни: 1983 року радянські засоби ППО збили південнокорейський "Боїнг". У країні дефіцит, але ті, хто працює за кордоном (дипломати чи моряки далекого плавання), можуть отоварити "інвалютні рублі" у закритих магазинах "Берізка".
Що відбувається в Росії у серпні 2022 року, коли Путін уже при владі понад 20 років? Країна веде затяжну і виснажливу війну, головний опозиціонер Олексій Навальний у в'язниці, деякі його соратники змогли емігрувати, лише нелегально перейшовши кордон. Йде найгостріша фаза протистояння Кремля і НАТО, влада вимагає ліквідувати агентство сприяння єврейській еміграції "Сохнут". Дефіциту немає, але багато західних брендів спішно залишають російський ринок.
Здавалося б, "Берізки" в цьому історичному колесі не могло виникнути, проте навіть цей елемент путінської молодості раптом повернувся до нас.