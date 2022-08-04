Як "Берізка" в СРСР. У Росії відкриють магазини з дефіцитом для обраних

1 година тому

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У Росії з'являться магазини безмитної торгівлі, доступ до яких матимуть дипломати. Їх уже порівнюють із радянськими "Берізками". На тлі вторгнення в Україну Росію залишили десятки брендів, а фірмові магазини змушені закритися через збій ланцюгів постачання та солідарність з українським народом.

У Москві та Петербурзі відкриють магазини безмитної торгівлі, які обслуговуватимуть дипломатів, консулів та їхні сім'ї, а також співробітників міжнародних організацій, розташованих у Росії, написала у середу "Парламентська газета".

Видання перше провело аналогію - у СРСР була мережа магазинів "Берізка". Її підхопили й інші ЗМІ.

Однак "Берізка", в якій за валюту та чеки могли купувати дефіцитні товари іноземці, а також дипломатичні та військові фахівці, справді була розгалуженою мережею.

Судячи з постанови уряду, на яку посилається "Парламентська газета", у нинішніх реаліях йдеться поки що лише про два магазини - один у Москві, інший у Петербурзі.

Однак видання подає це як явище і не боїться писати у заголовку: "У Росії з'являться магазини, недоступні для пересічних громадян".

Магазини працюватимуть у режимі duty free. Продаватимуть алкоголь, тютюн, парфумерію та косметику, кондитерські товари, ювелірні прикраси, смартфони, годинники.

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Всі ці групи товарів постраждали після рішення найбільших світових компаній залишити Росію у відповідь на вторгнення в Україну. У липні про остаточне рішення припинити бізнес у країні оголосила компанія Philip Morris - виробник Marlboro, який у радянські роки можна було купити лише у "Берізці". Наприкінці червня про вихід оголосила компанія Diageo - виробник Johnnie Walker.

Російські магазини електроніки почали продавати уживані смартфони. Популярна мережа магазинів одягу H&M у серпні тимчасово відкрила магазини, закриті у березні після вторгнення, щоб розпродати залишки та піти з російського ринку. У магазини вишикувалися величезні черги.

На цьому фоні новина про аналог "Берізки" почала швидко поширюватися в російських ЗМІ.

"Ці торгові точки дають можливість дипломатам вільно купувати товари, які вони не можуть завезти або купити в країні перебування", - визнав у розмові з "Парламентською газетою" заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

Купити товари в магазинах безмитної торгівлі можна буде лише вроздріб та при пред'явленні документів, що підтверджують службову посаду та акредитацію при МЗС Росії, попереджає видання. Дипломатам дозволили оплачувати товар не лише рублями, а й доларами та євро.

Кореспондент Російської служби ВВС Андрій Захаров про "Берізку" з путінської молодості

Від початку перебування Володимира Путіна при владі його епоху зазвичай характеризують як "спробу відновлення Радянського Союзу".

Тим більше, що сам він почав з такого символічного кроку, як повернення мелодії старого гімну. Проте, мабуть, лише останніми місяцями порівняння з СРСР стало таким наочним.

Яким був Радянський Союз на початку 1980-х, коли Путін був молодим офіцером у ленінградському управлінні КДБ? Країна веде затяжну і виснажливу війну біля своїх кордонів - в Афганістані. Академік Андрій Сахаров засланий до Горького (нині Нижній Новгород) під нагляд держбезпеки, інші дисиденти або на примусовому психіатричному лікуванні, або у в'язниці, або на шляху до еміграції.

Йде найгарячіша фаза Холодної війни: 1983 року радянські засоби ППО збили південнокорейський "Боїнг". У країні дефіцит, але ті, хто працює за кордоном (дипломати чи моряки далекого плавання), можуть отоварити "інвалютні рублі" у закритих магазинах "Берізка".

Що відбувається в Росії у серпні 2022 року, коли Путін уже при владі понад 20 років? Країна веде затяжну і виснажливу війну, головний опозиціонер Олексій Навальний у в'язниці, деякі його соратники змогли емігрувати, лише нелегально перейшовши кордон. Йде найгостріша фаза протистояння Кремля і НАТО, влада вимагає ліквідувати агентство сприяння єврейській еміграції "Сохнут". Дефіциту немає, але багато західних брендів спішно залишають російський ринок.

Здавалося б, "Берізки" в цьому історичному колесі не могло виникнути, проте навіть цей елемент путінської молодості раптом повернувся до нас.