В Росії американській баскетболістці дали 9 років в'язниці. Чому ця справа така скандальна

1 година тому

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Двократну олімпійську чемпіонку, баскетболістку єкатеринбурзького УГМК та збірної США Бріттні Грайнер засудили в Росії до 9 років колонії за звинуваченням у контрабанді наркотиків. У лютому її затримали в аеропорті Шереметьєво, в її речах виявили гашишну олію для вейпа.

Як повідомляють РІА "Новости", хоча прокурор просив дати американці 9,5 років за ґратами, суд врахував пом'якшувальні обставини: спортивні досягнення баскетболістки та часткове визнання провини.

Раніше під час судових слухань Бріттні Грайнер визнала свою провину, але підкреслила, що в неї не було намірів скоювати злочин.

Вона пояснила, що вживала виявлену в неї марихуану не з рекреаційною, а з медичною метою, а картриджі з олією випадково поклала до сумки, тому що поспішала.

Президент США Джо Байден назвав "неприйнятним" вирок спортсменці.

"Сьогодні американська громадянка Бріттні Грайнер отримала тюремний термін, і світу знову нагадали про те, що і так відомо: Росія несправедливо утримує Бріттні в ув'язненні. Моя адміністрація невтомно працюватиме і скористається будь-якою можливістю, щоби повернути додому Бріттні та Пола Вілана", - йдеться в заяві Білого дому.

Раніше Білий дім припускав можливість її обміну на росіянина Віктора Бута.

Справа Грайнер

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Бріттні Грайнер - двократна олімпійська чемпіонка, двократна чемпіонка світу, а також чемпіонка жіночої НБА. У США вона грала за команду Phoenix Mercury, а між сезонами їздила грати у російській прем'єр-лізі за єкатеринбурзький клуб УГМК.

У лютому цього року Грайнер затримали в московському аеропорті Шереметьєво, коли при огляді знайшли в її сумці гашишну олію для вейпа. Проти спортсменки порушили справу про зберігання та контрабанду наркотиків у значних обсягах.

Судовий процес над американською спортсменкою тривав від 1 липня. Адвокат Грайнер в суді заявляла, що її підзахисна вживала марихуану не з рекреаційною, а з медичною метою, підкреслюючи, що в неї був рецепт на медичну марихуану, яка є легальною у багатьох штатах в США.

В суді також виступив експерт-нарколог, який розповів, що медичну марихуану широко використовують відомі спортсмени як знеболювальне.

Сама баскетболістка розповіла, що не збиралася порушувати російське законодавство, а картриджі із гашишною олією поклала до сумки випадково, тому що поспішала і нервувала, коли збиралася.

За словами Грайнер, олію каннабісу їй прописав лікар - від болю та запалень, оскільки за свою спортивну кар'єру вона отримала багато травм, зокрема, хребта, коліна та стегна.

Крім того, спортсменка підкреслила, що не вживала марихуану під час спортивного сезону, оскільки це могло би потягти дискваліфікацію як її самої, так і команди.

Можливий обмін

Минулого тижня у Вашингтоні заявили, що зробили Москві "серйозну пропозицію" про обмін Грайнер та засудженого в Росії колишнього морського піхотинця Пола Вілана, проте не уточнили, на кого саме.

За даними CNN, адміністрація Джо Байдена виступила із пропозицією обміняти Вілана та Грайнер на росіянина Віктора Бута, якого в США засудили до 25 років ув'язнення за торгівлю зброєю.