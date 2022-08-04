Як західна зброя змінює ситуацію на фронті? Репортаж BBC

3 годин(и) тому

Кореспондент BBC Ендрю Гардінг вирушив на лінію фронту, щоби побачити зброю, яка може допомогти змінити хід цієї війни.

"Цезар" — це подарунок Франції Україні. Його гігантське дуло цілиться у мішень за двадцять сім кілометрів. Три постріли трохи більше, ніж за хвилину – і швидкий результат.