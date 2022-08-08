Запорізька АЕС: обстріли, пошкодження і заяви про мінування

1 година тому

Автор фото, AFP

У "Енергоатомі" повідомили, що росіяни "вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС".

В компанії посилаються на заяву начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ генерал-майора Валерія Васильєва, який командує російським гарнізоном, розташованим на ЗАЕС. Він сказав, що росіяни замінували "усі важливі об'єкти" на станції.

"Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку", - цитує "Енергоатом" слова російського генерала.

Там також нагадують, що раніше представник пресслужби ГУР України Андрій Юсов повідомив, що відомство має підтверджену інформацію щодо мінування ЗАЕС російськими військами.

Станом на 8 серпня 2022 року Запорізька АЕС "працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки", додають в "Енергоатомі".

"Обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ упродовж останніх днів спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції", - йдеться у повідомленні компанії.

Там застерігають, що внаслідок обстрілів пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.

Крім того, пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ЗАЕС.

На станції, що перебуває під контролем російських військових, продовжує працювати український персонал, а струм, що виробляє АЕС, іде до української енергетичної системи.

Водночас у російському міноборони твердять про обстріли ЗАЕС з українського боку.

Як передає "РИА Новости", в міноборони Росії твердять, що обстріл Запорізької АЕС здійснювала із Марганця, що на протилежному березі Каховського водосховища, 44-та артилерійська бригада ЗСУ.

"В результаті українського обстрілу була пошкоджена високовольтна лінія "Каховська", яка забезпечує подачу електроенергії в Запорізьку та Херсонську області. На Запорізькій АЕС стався стрибок струму, що викликало задимлення на відкритому розподільчому пристрої станції. Також спрацювала система захисту, що відключила подачу електроенергії", - цитує "РИА" російське міноборони.

"Ніхто не зупинить вітер"

Автор фото, AFP

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В Україні заперечують завдання ударів по ЗАЕС і кажуть, що станцію обстрілюють самі росіяни.

Напередодні Володимир Зеленський у розмові із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ризики, пов'язані із обстрілами ЗАЕС.

"Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. Не дай Боже, станеться щось непоправне - і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС", - заявив Зеленський.

Ще до обстрілів 5-6 серпня голова Міжнародного агентства з ядерної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявляв, що ситуація на захопленій Росією станції "цілком вийшла з-під контролю".

Він твердить, що електростанція працює з порушеннями, а МАГАТЕ не має зв'язку з її співробітниками і не може оперативно перевіряти ситуацію на ній.

"Усі принципи безпечної роботи АЕС порушені. Ризики дуже серйозні, ситуація вкрай небезпечна", - заявляв Гроссі.

Керівник МАГАТЕ наполягає на відвідуванні АЕС інспекторами організації, а встановлена ​​Росією окупаційна влада каже, що готова співпрацювати.

Але раніше проти візитів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС виступав український "Енергоатом", стверджуючи, що такий візит легітимізує захоплення станції Росією.