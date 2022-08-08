Російського танкіста, який вистрелив по житловому будинку в Чернігові, засудили до 10 років

24 хвилин(и) тому

Деснянський суд Чернігова засудив російського танкіста Михайла Кулікова до 10 років позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни - постріл з танку по житловому будинку в Чернігові.

Куліков став другим російським військовим, якого засудили в Україні після початку російського вторгнення.

Процес над Куліковим розпочався 24 червня. На першому засіданні російський танкіст визнав свою провину.

26 лютого 31-річний військовий за наказом свого командира поцілив із танку Т-72Б у 10-й поверх багатоповерхівки на околиці Чернігова.

Через той постріл ніхто не загинув, але кілька квартир в будинку були зруйновані. Того ж дня Кулікова взяли в полон українські військові.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багато інших російських танків на Чернігівщині спіткала така доля

В основу обвинувального акту покладено доказову базу, зібрану слідчими СБУ.

За інформацією СБУ, встановлено, що російський танкіст 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони Білорусі.

Просуваючись у напрямку Чернігівщини, його танк обстрілював населені пункти.

Автор фото, Getty Images

Куліков твердив, що його командир заявив, що в одній з квартир багатоповерхівки є ручний протитанковий кулемет. Після цього він розгорнув башту танку і вистрелив. На суді танкіст заявив, що усвідомлював, що стріляє у житловий будинок.

"Все робилося швидко, на автоматизмі. Як би за страху. Було страшно за себе, за екіпаж. Ось так я і зробив постріл", - цитувало військового видання "Ґрати".

Крім того, Куліков заявив, що шкодує.

"Жителям України приношу свої вибачення, що вторглися сюди, це було неправильно з нашого боку. І за свій постріл - я дуже шкодую, що його зробив. І надалі я би не виконував такі накази, бо вони є злочинними", - заявив Куліков в суді.

Куліков є мешканцем міста Алейськ Алтайського краю. Він служив в російській армії за контрактом як оператор-наводчик.

Як нагадує СБУ у дописі в Телеграм стосовно справи Кулікова, внаслідок російської агресії на Чернігівщині зруйновано або пошкоджено понад 7 тисяч будівель та споруд:

більше 1 тис. багатоповерхових житлових будинків;

майже 5.5 тис. приватних будівель;

216 закладів освіти;

74 заклади охорони здоров'я;

45 закладів культури;

83 об'єкти життєзабезпечення.

Раніше в Україні вже засудили іншого російського військового - 21-річного Вадима Шишимаріна, який вбив цивільного чоловіка у Сумській області. Спочатку його засудили до довічного ув'язнення, але апеляційний суд замінив вирок на 15 років позбавлення волі.