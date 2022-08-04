Ракетні обстріли Донеччини. Масові мінування міст. Військові навчання Китаю. Теленовини ВВС

43 хвилин(и) тому

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