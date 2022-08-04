Ракетні обстріли Донеччини. Масові мінування міст. Військові навчання Китаю. Теленовини ВВС

У випуску 4 серпня:

  • Обстріли Донеччини і підготовка так званого референдуму на окупованій Херсонщині. Розповідаємо останні новини.
  • "Росія нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках та розконсервовує техніку", - заявили в Генштабі ЗСУ. Із лінії фронту репортаж кореспондента ВВС Ендрю Гардінга.
  • Українськими містами прокотилася хвиля мінувань. Повідомлення надходили протягом дня із Рівного, Тернополя, Хмельницького, Вінниці, Кропивницького і Черкас. Розповідаємо деталі.
  • Китай вдарив ракетами поблизу Тайваню - в рамках масштабних військових навчань. Як відреагували в США?
  • Загострення у Нагірному Карабаху. Є поранені та вбиті. Що відбувається у зоні конфлікту і чи можна говорити про загрозу чергової війни? Пояснює голвоа азербайджанської служби ВВС Конюль Халілова.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинувачує Москву у блокуванні поставки турбіни, яка, за словами Росії, їй необхідна для безперебійного прокачування газу у Європу.
  • Поки в Лівані чекають судно з українською кукурудзою, яке має прибути в порт Триполі цими цими вихідними, у Бейруті вшановують річницю пам'яті загиблих там у трагічних подіях 2 роки тому. Через масштабний вибух там у 2020-му році загинули понад 200 людей.

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