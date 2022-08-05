Рішення скасувати вихід уже знятого фільму "Бетгьорл" шокувало його творців і фанатів

1 година тому

Автор фото, DC

Компанія Warner Bros. скасувала вихід фільму "Бетгьорл". Картину з бюджетом в 70 мільйонів доларів знімали в Глазго, вона була майже готова і мала вийти на екрани через кілька місяців - але тепер цього не станеться.

Скасування випуску фільму практично на фінальній стадії його виробництва - рідкісне явище. Творці картини та фанати заявили, що вражені цим рішенням.

Головний персонаж фільму - героїня всесвіту DC Comics Барбара Гордон, вона ж Бетгьорл, яку грає американська співачка та актриса Леслі Грейс.

У фільмі також знялися Майкл Кітон у ролі Бетмена, Брендан Фрейзер у ролі лиходія Світлячка та Джонатан К. Сіммонс у ролі комісара Джеймса Гордона.

Чому Warner Bros. зняла фільм з прокату?

В офіційній заяві Warner Bros. пояснила, що цей крок став результатом змін у стратегії керівництва.

"Рішення не випускати "Бетгьорл" відображає зсув політики нашого керівництва щодо розвитку всесвіту DC і HBO Max. Леслі Грейс - надзвичайно талановита актриса, це рішення не пов'язане з якістю її гри. Ми неймовірно вдячні творцям фільму та акторам і сподіваємося знову співпрацювати з усіма у найближчому майбутньому", - заявив представник компанії.

Рішення про відміну прокату відбулося після злиття Warner Bros з Discovery у травні 2021 року, коли новим генеральним директором об'єднаної компанії став Девід Заслав.

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Як повідомляє видання Hollywood Reporter, Заслав почав приділяти першочергову увагу заходам щодо скорочення видатків та переорієнтації компанії на створення складних ігрових фільмів для кінотеатрів, а не проєктів для стримінгу.

Як вважають експерти, "Бетгьорл" стала першою жертвою зміни корпоративної стратегії.

Спочатку Warner Bros. взяла на себе зобов'язання створювати фільми, які можна було б безпосередньо транслювати на платформі HBO Max, в рамках зусиль зі збільшення кількості передплатників у секторі потокового мовлення, що постійно зростає.

Рішення, яке частково викликане необхідністю обійти систему кінопрокату, не було популярним серед креативних директорів.

Інсайдери індустрії, на яких посилається журнал Variety, стверджують, що "Бетгьорл" опинилася між двома стільцями: картина недостатньо масштабна для релізу лише в кінотеатрах з їхніми дорогими маркетинговими вимогами, але при цьому занадто дорога, щоб окупитися в умовах конкурентного потокового мовлення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мерія Глазго заявила, що зйомки фільму в місті принесли суттєву економічну вигоду бюджету

Експерти видання при цьому кажуть, що діру у розмірі 90 млн доларів, яка утворилася на балансі студії, швидше за все, усунуть за допомогою списання податків.

Є й інша версія. Так, видання New York Post повідомило, що рішення не показувати фільм ухвалили після поганих відгуків на тестові покази.

Джерело в кіноіндустрії розповіло виданню, що якість картини теж зіграла свою роль у скасуванні прокату, оскільки аудиторія, яка переглянула попередній варіант "Бетгьорл", оцінила фільм на 30 балів зі 100 можливих.

При цьому до тестового показу вже були завершені основні зйомки, а також виконана більша частина постпродакшену, де були додані спецефекти, звук та комп'ютерна графіка, тому сильно фільм би вже не змінився.

Те, що трапилося з "Бетгьорл", вкрай незвично

Стівен Макінтош, оглядач ВВС у сфері індустрії розваг

Фільми стикаються з різними проблемами під час їхнього створення. Проєкти переїжджають з однієї студії в іншу, режисери та актори приходять і йдуть, а сценарії часто застрягають у так званому "девелоперському пеклі" на роки, перш ніж камери починають хоча б щось знімати.

Але те, що трапилося з "Бетгьорл", куди незвичніше. Коли фільм вже майже готовий і на нього витрачено 90 млн доларів, шанси на те, що він не побачить світ, виключно малі.

Ходять чутки, що фільм не сподобався глядачам на попередніх переглядах. Але це теж не рідкість для блокбастера: на момент тестових показів спецефекти найчастіше перебувають ще в сирому вигляді, що знижує глядацький ентузіазм. Але, як правило, на стадії, коли фільм майже закінчений, погані відгуки глядачів ніколи не зупиняли замовника від його прокату.

Казус "Бетгьорл" може стати прецедентом у мінливій індустрії, який визначить майбутнє фільмів, що містяться "посередині" - не надто круті, щоб показувати їх тільки в кінотеатрах, і надто дорогі, щоб випускати їх виключно для стримінгових передплатників.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Режисери "Бетгьорл" були фанатами "Бетмена" у дитинстві та хотіли повторити успіх фільму

Принаймні, схоже, що саме такі стратегічні зміни відбулися в материнській компанії Warner Discovery, яка вирішила, що більше не випускатиме високобюджетні блокбастери виключно для потокового сервісу HBO Max, що їй належить.

Це суттєва зміна порівняно зі стратегією "день у день", прийнятою попереднім генеральним директором WarnerMedia, коли великі блокбастери виходили в потоковому режимі одночасно з показом у кінотеатрах.

Не виключено, що повернення до традиційного ексклюзивного прокату в кінотеатрах тепер має більше сенсу для босів індустрії, особливо влітку, коли такі фільми, як "Найкращий стрілець: Маверік", збирають величезні суми у кінопрокаті.

Як відреагували учасники знімальної групи і фанати?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Режисери Аділь Ель Арбі та Білал Фаллах заявили, що досі не можуть повірити у те, що сталося з їхньою картиною

Режисери "Бетгьорл" заявили, що шоковані тим, що студія зняла з прокату фільм про супергероїв кінцевою вартістю 90 млн доларів і тепер він не побачить світ у жодному форматі.

"Ми досі не можемо в це повірити. Як режисерам, нам дуже важливо, щоб наша робота була показана глядачам. І хоча фільм ще далекий від завершення, ми хочемо, щоб шанувальники у всьому світі мали можливість самим побачити і оцінити остаточний варіант фільму", - заявили режисери картини Аділь Ель Арбі та Білал Фаллах.

Леслі Грейс, яка мала стати зіркою фільму, опублікувала оптимістичну заяву в твіттері, де сказала, що пишається любов'ю, важкою роботою та натхненням, які весь акторський склад та знімальна група вкладали у цей фільм протягом семи місяців.

"Кожному шанувальнику "Бетгьорл" - подяка за любов і віру, що дозволили мені надіти плащ і стати, як найкраще висловилася Бебс, "своїм власним чортовим героєм", - додала Грейс.

Фанати теж не залишилися осторонь і розпочали кампанію в соціальних мережах під хештегами #ReleaseTheBatgirlMovie та #SaveTheBatgirlMovie, де лають Warner Bros. і вимагають випустити фільм у прокат.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Леслі Грейс у перервах між зйомками у січні 2022 року на вулицях Глазго