"Війна в Україні - через самозаспокоєння Заходу" - британський оглядач Едвард Лукас
Британський оглядач Едвард Лукас вважає найбільшим викликом для здатності України швидко перемогти у війні з Росією - єдність країн Заходу і їхню здатність вчасно постачати озброєння.
Згідно з останнім прогнозом МВФ, економіки держав Заходу (саме тих, які надають Україні найбільшу допомогу: США, Британії і країн ЄС) вступають у період уповільнення, а можливо, і рецесії.
І Європа, і Америка потерпають від наслідків подорожчання енергоресурсів, високої інфляції і підвищення вартості життя. Одна з ключових причин - розв'язана Росією війна в Україні.
Чи вплинуть ці економічні негаразди на єдність країн Заходу в підтримці України? Про це в розмові з Едвардом Лукасом.
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