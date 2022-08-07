"Війна в Україні - через самозаспокоєння Заходу" - британський оглядач Едвард Лукас

48 хвилин(и) тому

Британський оглядач Едвард Лукас вважає найбільшим викликом для здатності України швидко перемогти у війні з Росією - єдність країн Заходу і їхню здатність вчасно постачати озброєння.

Згідно з останнім прогнозом МВФ, економіки держав Заходу (саме тих, які надають Україні найбільшу допомогу: США, Британії і країн ЄС) вступають у період уповільнення, а можливо, і рецесії.

І Європа, і Америка потерпають від наслідків подорожчання енергоресурсів, високої інфляції і підвищення вартості життя. Одна з ключових причин - розв'язана Росією війна в Україні.

Чи вплинуть ці економічні негаразди на єдність країн Заходу в підтримці України? Про це в розмові з Едвардом Лукасом.