Ізраїль обстріляв сектор Газа: загинув палестинський командир

Йоланда Нелл та Раффі Берг

BBC News

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За повідомленнями, серед загиблих є цивільні та бойовики

Ізраїльські військові заявили, що атакують цілі в секторі Газа у відповідь на погрози з боку палестинського угруповання бойовиків.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що вбиті щонайменше 10 палестинців - зокрема дитина та командир Палестинського ісламського джихаду (ПІДЖ).

Це сталося на тлі вже кількох днів напруженості після того, як Ізраїль заарештував високопоставленого члена ПІДЖ на окупованому Західному березі.

ПІДЖ, що базується в Газі, погрожував завдати удару у відповідь по центральному Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що країна не дозволить "терористичним організаціям встановлювати порядок денний".

"Нехай кожен, хто повстає, щоб завдати шкоди Ізраїлю, знає, що ми до них дістанемося. Наші сили безпеки діятимуть проти терористів "Ісламського джихаду", щоб усунути загрозу для громадян Ізраїлю", - сказав він.

Армія оборони Ізраїлю (АОІ) заявила, що завдає ударів по місцях, пов'язаних із ПІДЖ. Серед них - багатоповерхова Палестинська вежа в місті Газа, де стався гучний вибух, в результаті якого з будівлі почав валити дим.

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Місцеві чиновники заявили, що внаслідок ударів загинули четверо бойовиків ПІДЖ, включно з командира Тайсіром Джабарі, а також п'ятирічна дівчинка.

Ще 55 людей отримали поранення.

Ізраїльський військовий представник заявив, що АОІ припускає, що вбито близько 15 бойовиків.

"Ми не знаємо, як це розвиватиметься… але це може зайняти час… Це може бути тривалий раунд [конфлікту] і важкий", - сказала міністерка внутрішніх справ Ізраїлю Аєлет Шакед Channel 12 News, повідомляє Times of Israel.

Виступаючи під час візиту до столиці Ірану Тегерана, генеральний секретар ПІДЖ Зіяд ан-Нахала сказав: "Ми відповімо силою на цю агресію, буде боротьба, в якій переможе наш народ".

"Для цієї битви немає червоних ліній... і на Тель-Авів полетять ракети опору", - додав він.

У ніч на понеділок Ізраїль заарештував Басема Сааді, який, за повідомленнями, був головою ПІДЖ на Західному березі. Його затримали в районі Дженін у низці арештів після хвилі нападів ізраїльських арабів і палестинців, у результаті яких загинули 17 ізраїльтян. Двоє нападників були з району Дженін.

Автор фото, EPA Підпис до фото, ПІДЖ - оде з основних бойових угруповань у Газі

Після арешту Бассема Сааді Ізраїль посилив заходи безпеки для громадян поблизу свого кордону з Газою, попередивши, що ПІДЖ має намір атакувати цивільних і солдатів.

Через перекриття доріг рух у містах й селах на півдні Ізраїлю зупинився.

ПІДЖ, який підтримує Іран, має свою штаб-квартиру в сирійському Дамаску і є одним із найсильніших бойових угруповань у Газі. Воно несе відповідальність за численні напади на Ізраїль, включно з ракетними обстрілами та стріляниною.

У листопаді 2019 року Ізраїль та ПІДЖ мали п'ятиденний конфлікт після того, як Ізраїль вбив командира ПІДЖ, який, за версією Ізраїлю, планував напад. В результаті загинули 34 палестинці і 111 отримали поранення, а 63 ізраїльтянини потребували медичної допомоги.

Ізраїль заявив, що 25 із загиблих палестинців були бойовиками, включно з тими, хто готувався до запуску ракет.