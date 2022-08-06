"Є ризик порушення норм радіаційної безпеки". Що відбувається на Запорізькій АЕС

1 година тому

Автор фото, Reuters

Запорізька АЕС, захоплена Росією у березні, працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє український "Енергоатом" після того, як у п'ятницю територія ЗАЕС потрапила під обстріл.

"Подвійний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ протягом одного дня, 5 серпня, спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції", - йдеться у повідомленні.

Натомість Росія звинувачує в обстрілі АЕС Україну.

"Енергоатом" вказує, що у результаті атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох енергоблоків, що працюють.

Була також пошкоджена азотно-киснева станція та об'єднаний допоміжний корпус, тому є загроза витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також виникнення пожежі. Також "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Український персонал станції продовжує працювати, ліквідовує наслідки пошкоджень.

Працівники станції під тиском і загрозою

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов 6 серпня заявив, що персонал захопленої станції зазнає постійного психологічного тиску. Вони працюють разом із привезеними з Росії працівниками "Росатому".

В "Енергоатомі" повідомили, що російські військові, які перебувають на Запорізькій АЕС, зайняли усі підвальні приміщення. Таким чином працівники станції залишилися без укриття, бо не мають туди доступу. У разі нових обстрілів персонал перебуватиме у ще більшій небезпеці.

Це може стати наступним кроком до гострішої проблеми з фахівцями, які обслуговують АЕС. Ми вже маємо відтік фахівців, які не вважають, що їхня безпека буде гарантована, якщо вони продовжать роботу на станції", - розповів він в ефірі 24 каналу.

Дмитро Орлов каже, що розуміючи небезпеки через дії російських військових, жителі Енергодара намагаються евакуюватися на територію, підконтрольну Україні. На блокпосту у Василівці, звідки можна виїхати до Запоріжжя, люди чекають по 5-6 днів.

За словами мера, з Енергодара виїхало орієнтовно близько половини із 50 тисяч мешканців, що жили тут до початку війни.

МАГАТЕ: ситуація вийшла з-під контролю

Голова Міжнародного агентства з ядерної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі ще до обстрілу ЗАЕС 5 серпня заявляв, що ситуація на захопленій Росією станції "цілком вийшла з-під контролю".

Автор фото, Reuters

За словами Рафаеля Гроссі, електростанція працює з порушеннями, МАГАТЕ не має зв'язку з її співробітниками і не може оперативно перевіряти ситуацію на ній, а проблеми з постачанням витратних матеріалів збільшують ризик збоїв у роботі АЕС.

"Усі принципи безпечної роботи АЕС порушені. Ризики дуже серйозні, ситуація вкрай небезпечна", - заявляв Гроссі цього тижня, до обстрілу.

"Я благаю - як міжнародний соціальний працівник, як голова міжнародної організації - я дуже прошу обидві сторони санкціонувати (наш) візит", - наголосив він.

Гроссі наполягає на відвідуванні АЕС інспекторами МАГАТЕ, а встановлена ​​Росією окупаційна влада каже, що готова співпрацювати. Але раніше проти візитів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС виступав український "Енергоатом", стверджуючи, що такий візит легітимізує захоплення АЕС Росією.

"Небезпечні провокації" і взаємні звинувачення

Українська влада закликає МАГАТЕ та ООН домогтися від Росії виходу з АЕС і передачі станції спеціальній комісії.

"МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії", - наголосив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Україна також заявляла, що саме з території Запорізької АЕС росіяни обстрілюють Нікополь та Дніпропетровської області.

"Вони там ховаються, щоб по них не вдарили, - казав мер Нікополя Олександр Саюк у розмові з кореспондентом New York Times, - Інакше навіщо їм (бути) на електростанції? Використовувати її як прикриття дуже небезпечно".

Натомість Росія звинувачує в обстрілах ЗАЕС українську армію.

Більшість спостерігачів не можуть сказати, що станеться, якщо бої в районі АЕС стануть інтенсивнішими. Такий ризик є: експерти американського Інституту вивчення війни вважають, що контрнаступ України на півдні країни може торкнутися не лише Херсонської, а й Запорізької областей.