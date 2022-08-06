Автобус з польськими паломниками потрапив у аварію в Хорватії: десятки жертв

Адам Істон з Варшави, Елза Мейшман з Лондона

BBC News

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

12 людей загинули після того, як автобус з польськими паломниками в суботу з'їхав з дороги в Хорватії та опинився в кюветі.

Повідомляється, що всі 32 пасажири, які вижили, були травмовані. 19 з них перебувають у важкому стані.

Серед уасників поїздки, організованої католицькою групою Братства святого Йосипа, було три священики і шість черниць. Вони їхали в Меджугор'є, католицьку святиню в Боснії і Герцеговині.

Усі пасажири були повнолітніми поляками, повідомили в МЗС Польщі.

Усі вони були паломниками переважно з Радома та Соколува в Мазовецькому воєводстві, де також розташована столиця Польщі Варшава.

Аварія сталася близько 05:40 за місцевим часом. Автобус, у якому їхали паломники, з'їхав з дороги A4 між Яреком Бісаскі та Подворцем, на північний схід від Загреба.

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі наказали прокуратурі Варшави розпочати розслідування причин трагедії, а двоє польських міністрів прямують до Хорватії у зв'язку з трагедією.

Спочатку повідомлялося про 11 загиблих, але ще одна людина померла пізніше в лікарні.

"Деякі з постраждалих пасажирів борються за життя", - сказав міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божінович.

Міністерство закордонних справ Польщі оголосило, що водія не було серед загиблих, але це ще треба підтвердити.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловив співчуття сім'ям загиблих, додавши в дописі у твіттері, що екстрені служби роблять все можливе, щоб допомогти.

Паломництво до невеликого містечка Меджугор'є є дуже популярним в Польщі після того, як у 1980-х роках місцеві діти бачили там видіння Діви Марії.