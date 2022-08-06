Північна Македонія передала Україні танки і літаки, підтвердили в офісі Зеленського
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Північна Македонія надає Україні танки та військові літаки.
"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - відзначив він у твіттері.
Раніше інформація про поставки Україні танків та літаків з'явилася у північномакедонських ЗМІ.
Минулого тижня у соцмережах з'явилися відео перевезення вантажівками танків на території Північної Македонії. Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило, що подарувало Україні низку танків.
"Мова йде про танки третього покоління, які з розвитком технологій через кілька років будуть неконкурентоспроможними та несумісними з нашими вимогами", - пояснили у міністерстві.
Македонські ЗМІ писали про передачу Україні танків Т72А, яких офіційно в македонській армії була 31 одиниця.
4 серпня македонське видання MKD повідомило, що Північна Македонія подарувала Україні також 4 штурмовики Су-25. Пізніше про це написало і видання Слободен Печат.
Ці літаки були куплені в України в 2001 році під час заворушень у країні, але з 2004 року перебували на зберіганні.
Міністерство оборони країни не підтвердило, і не спростувало інформацію, лише обіцяло оприлюднити інформацію згодом.
Як пише MDK, одна з македонських партій, Левиця, ще у червні з посиланням на джерела в армії повідомила, що літаки готують до відправлення в Україну на одному з військових аеродромів.
"Згідно з отриманою інформацією, ці ремонти проводяться українськими військовими інженерами, що свідчить про те, що це робиться для того, щоб доставити їх в Україну, як пожертву з нашого боку, щоб вони були готові до використання на фронті", - йшлося у заяві партії.
Політики з цієї партії висловили занепокоєння, через нібито нашивки "батальйону "Азов", які можна побачити на уніформі персоналу підготовки літаків", і назвали батальйон нацистським.
Гнів Москви
3 серпня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія вважає великою помилкою рішення влади Північної Македонії подарувати Україні танки Т-72.
На це послідувала швидка реакція македонських міністерств закордонних справ і оборони, які оголосили, що Північна Македонія є суверенною державою, яка приймає свої рішення самостійно, керуючись принципами поваги до міжнародного права.
Президент Стево Пендаровський звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи країни.
Захарова звинуватила президента Північної Македонії в тому, що той не хоче випасти з "переліку західних пропагандистів", а також заявила, що Росія має братські почуття до македонців, натомість влада Північної Македонії страждає віж "антиросійської істерії".