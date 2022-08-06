Північна Македонія передала Україні танки і літаки, підтвердили в офісі Зеленського

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Танки македонської армії на параді 2012 року. Ілюстративне фото

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Північна Македонія надає Україні танки та військові літаки.

"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - відзначив він у твіттері.

Раніше інформація про поставки Україні танків та літаків з'явилася у північномакедонських ЗМІ.

Минулого тижня у соцмережах з'явилися відео перевезення вантажівками танків на території Північної Македонії. Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило, що подарувало Україні низку танків.

"Мова йде про танки третього покоління, які з розвитком технологій через кілька років будуть неконкурентоспроможними та несумісними з нашими вимогами", - пояснили у міністерстві.

Македонські ЗМІ писали про передачу Україні танків Т72А, яких офіційно в македонській армії була 31 одиниця.

4 серпня македонське видання MKD повідомило, що Північна Македонія подарувала Україні також 4 штурмовики Су-25. Пізніше про це написало і видання Слободен Печат.

Ці літаки були куплені в України в 2001 році під час заворушень у країні, але з 2004 року перебували на зберіганні.

Міністерство оборони країни не підтвердило, і не спростувало інформацію, лише обіцяло оприлюднити інформацію згодом.

Як пише MDK, одна з македонських партій, Левиця, ще у червні з посиланням на джерела в армії повідомила, що літаки готують до відправлення в Україну на одному з військових аеродромів.

"Згідно з отриманою інформацією, ці ремонти проводяться українськими військовими інженерами, що свідчить про те, що це робиться для того, щоб доставити їх в Україну, як пожертву з нашого боку, щоб вони були готові до використання на фронті", - йшлося у заяві партії.

Політики з цієї партії висловили занепокоєння, через нібито нашивки "батальйону "Азов", які можна побачити на уніформі персоналу підготовки літаків", і назвали батальйон нацистським.

Гнів Москви

3 серпня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія вважає великою помилкою рішення влади Північної Македонії подарувати Україні танки Т-72.

На це послідувала швидка реакція македонських міністерств закордонних справ і оборони, які оголосили, що Північна Македонія є суверенною державою, яка приймає свої рішення самостійно, керуючись принципами поваги до міжнародного права.

Президент Стево Пендаровський звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи країни.

Захарова звинуватила президента Північної Македонії в тому, що той не хоче випасти з "переліку західних пропагандистів", а також заявила, що Росія має братські почуття до македонців, натомість влада Північної Македонії страждає віж "антиросійської істерії".