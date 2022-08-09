"Нічого подібного з президентом США не траплялося". Будинок Трампа обшукало ФБР

1 година тому

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, У понеділок біля курорту Мар-а-Лаго Дональда Трампа помітили поліцейську машину

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що в його будинку у Флориді провело обшуки ФБР, і що агенти зламали його сейф.

За повідомленнями, обшук у понеділок був пов'язаний із розслідуванням щодо поводження Трампа з офіційними паперами.

"Це темні часи для нашої нації, - йдеться у заяві пана Трампа. - Нічого подібного з президентом Сполучених Штатів ніколи раніше не траплялося".

Ані ФБР, ані міністерство юстиції не прокоментували повідомлення про обшук.

Неназваний представник правоохоронних органів повідомив CBS News, що Секретну службу повідомили незадовго до того, як ордер був вручений приблизно о 10:00 за місцевим часом, і що агенти, які захищали пана Трампа, допомагали слідчим ФБР.

За словами джерела, було вилучено кілька ящиків, при цьому жодні двері не були вибиті, і рейд завершився увечері.

Федеральний ордер на обшук має бути підписаний суддею. Хоча такий ордер не означає, що очікується висунення кримінальних звинувачень, правоохоронні органи повинні спочатку продемонструвати можливість виявлення доказів незаконної діяльності.

Такого ордера на обшук в американській історії ще не було, заявив ВВС прокурор округу Палм-Біч Дейв Аронберг, назвавши це "серйозною справою".

Відповідно до Закону про президентські документи (PRA) американські президенти зобов'язані передавати всі свої листи, робочі документи та електронні листи до Національного архіву (NA).

Існують також інші федеральні закони щодо поводження з секретними документами.

У лютому Національний архів заявив, що вилучив 15 ящиків з паперами з Мар-а-Лаго, які пан Трамп мав передати, покидаючи Білий дім.

Пізніше агентство повідомило Конгресу, що в коробках були "предмети, позначені як секретна інформація щодо національної безпеки".

Адвокат пана Трампа Крістіна Бобб повідомила NBC News, що під час обшуку вилучили деякі документи.

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Обшук відбувся на тлі підготовки Трампа до можливої ​​участі у президентських перегонах 2024 року.

Звістка про обшук мобілізувала деяких прихильників Трампа. Група його прибічників зібралася біля Мар-а-Лаго, щоб висловити свій гнів.

Лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті сказав: "Я бачив достатньо. Міністерство юстиції досягло нестерпного рівня збройної політизації".

Тим часом сенатор-республіканець від Флориди Марко Рубіо написав у твіттері: "Використання урядової влади для переслідування політичних опонентів - це те, що ми бачили багато разів у марксистських диктатурах третього світу".

Сам Трамп сказав, що він співпрацював з усіма відповідними урядовими установами, і тому "неоголошений рейд у моєму домі не був ані необхідним, ані доречним".

За його словами, це було здійснено задля того, щоб перешкодити йому знову балотуватися в Білий дім.

"Такий напад може відбутися лише в бідних країнах третього світу, - сказав він. - На жаль, Америка зараз стала однією з таких країн, корумпованих на небаченому раніше рівні".

"Вони навіть зламали мій сейф!" - додав він.

Попередній президент під час обшуку перебував у Trump Tower у Нью-Йорку.

Ерік Трамп, другий син президента, сказав Fox News, що виконання ФБР ордеру на обшук у маєтку Трампа Мар-а-Лаго було пов'язане з розслідуванням щодо поводження з документами Національного архіву.

Чиновники архіву кажуть, що колишній президент незаконно порвав багато документів. Кажуть, деякі з них довелося знову склеювати.

Трамп тоді відкинув повідомлення про те, що він неправильно поводився з офіційними документами, назвавши їх "фейковими новинами".

Старший радник Трампа в Палм-Біч повідомив CBS, що новий обшук федеральними агентами на Мар-а-Лаго стосувався президентських документів.

"Це стосується PRA", - сказало джерело у Трампа, яке погодилося говорити лише на умовах анонімності.

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив CBS, що адміністрація президента Джо Байдена не знала про обшуки ФБР у Флориді в понеділок.

Білий дім заявив, що обмежує свою взаємодію з вищими посадовими особами міністерства юстиції, щоб уникнути будь-яких натяків на політичний тиск або некоректність.

Пан Байден під час своєї кампанії в Білому домі пообіцяв не втручатися у справи міністерства юстиції. Президент-демократ і його родина також чекають, чи висунуть федеральні прокурори звинувачення його синові Гантеру Байдену в ухиленні від сплати податків чи інших федеральних звинуваченнях.

Інші юридичні баталії Трампа:

Спеціальний комітет Палати представників розслідує дії Трампа щодо подій у Капітолії США 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа влаштували заворушення біля будівлі Конгресу у Вашингтоні, коли законодавці збиралися засвідчити перемогу пана Байдена на виборах.

Міністерство юстиції перевіряє оскарження попереднім президентом США результатів президентських виборів 2020 року.

Прокурор округу Фултон, штат Джорджія, розслідує, чи намагалися Трамп і його соратники втрутитися в результати виборів у цьому штаті.

Крім того, Трампу загрожує низка позовів, починаючи від звинувачень у шахрайстві до завищення вартості активів і закінчуючи сексуальними домаганнями. Він заперечує свою провину.