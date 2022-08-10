Росіяни накрили "Градами" Дніпропетровщину: 13 загиблих і десяток поранених

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Дніпропетровська ОВА

Внаслідок російського обстрілу по місту Марганець та селу Вищетарасівка Дніпропетровської області загинуло 13 людей, повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, армія РФ випустила по житлових кварталах Нікопольського району 80 реактивних снарядів з "Градів".

Спершу повідомляли про 11 загиблих, згодом ще двоє померли у лікарні. Ще 11 поранені, п'ятеро з них у важкому стані.

Автор фото, Дніпропетровська ОВА

У Марганці пошкоджені 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адміністративних приміщень.

Внаслідок обстрілу перебили лінію електропередач, кілька тисяч мешканців Марганця залишаються без світла.

Автор фото, Дніпропетровська ОВА

Також під обстріл потрапило село Вищетарасівка Мирівської громади. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, тут загинула жінка 1959 року народження. Її будинок вщент зруйнував снаряд.

Постраждало подружжя: чоловік відмовився від госпіталізації, жінку доправили до лікарні з переламом і осколковими пораненнями.

Автор фото, Дніпропетровська ОВА

У селі пошкоджені 11 приватних будинків та два газопроводи.

Місцева влада просить дотримуватися правил безпеки і під час повітряної тривоги йти у безпечні місця.

Автор фото, Дніпропетровська ОВА