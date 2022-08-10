Росіяни накрили "Градами" Дніпропетровщину: 13 загиблих і десяток поранених
Внаслідок російського обстрілу по місту Марганець та селу Вищетарасівка Дніпропетровської області загинуло 13 людей, повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, армія РФ випустила по житлових кварталах Нікопольського району 80 реактивних снарядів з "Градів".
Спершу повідомляли про 11 загиблих, згодом ще двоє померли у лікарні. Ще 11 поранені, п'ятеро з них у важкому стані.
У Марганці пошкоджені 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адміністративних приміщень.
Внаслідок обстрілу перебили лінію електропередач, кілька тисяч мешканців Марганця залишаються без світла.
Також під обстріл потрапило село Вищетарасівка Мирівської громади. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, тут загинула жінка 1959 року народження. Її будинок вщент зруйнував снаряд.
Постраждало подружжя: чоловік відмовився від госпіталізації, жінку доправили до лікарні з переламом і осколковими пораненнями.
У селі пошкоджені 11 приватних будинків та два газопроводи.
Місцева влада просить дотримуватися правил безпеки і під час повітряної тривоги йти у безпечні місця.
Серія вибухів на російській авіабазі в Криму. Що відомо?
Вдень 9 серпня в селищу Новофедорівка в анесованому Росією Криму пролунала серія вибухів. Під ударом опинилась російська військова авіабаза.