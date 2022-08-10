Непридатний до використання: ЗСУ вдарили по Каховському мосту

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty/Pierre Crom

Збройні сили України вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС, після чого він став непридатним до використання. Про це повідомляє командування "Південь".

"Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве", - йдеться у повідомленні оперативного командування.

Каховський міст є однією з переправ через Дніпро у Херсонській області.

Іншими двома є Антонівський автомобільний міст та Антонівський залізничний міст у Херсоні за 70 км від Нової Каховки.

Мости через Дніпро

Каховську ГЕС, гребля якої є переправою через Дніпро на Херсонщині, росіяни захопили одразу 24 лютого - саме біля неї починається Північнокримський канал, розблокування якого було однією з давніх цілей Росії.

Антонівський міст, що через Дніпро сполучає окупований Херсон із лівобережжям, захопили 25 лютого. Цей міст вважався ключовим для регіону. Він перетинає одразу дві річки: Дніпро та її ліву притоку Конку.

Тоді багато експертів запитували, чому його не підірвала одразу українська армія.

Автор фото, ВВС

Вперше ЗСУ завдали удару в районі Антонівського мосту 19 липня. Росіяни пробували залатати діри у покритті. Але внаслідок удару у ніч на 8 серпня вже частково відремонтований Антонівський міст отримав нові пошкодження.

Рух транспорту мостом росіянам довелося закрити.

Успіхи ЗСУ на Херсонщині

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич ЗСУ також знищили ще один склад боєприпасів в Новоолексіївці та командно-спостережний пункт БТГ в районі села Максима Горького.

А депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань написав про удар ЗСУ по позиціях росіян біля Каховського магістрального каналу.

Автор фото, Сергій Хлань

За його словами, російські військові селяться і розміщують свою техніку біля стратегічної інфраструктури. Як, наприклад, на Каховській ГЕС та Каховському магістральному каналі.

"Але наші ЗСУ працювали й будуть працювати ювелірно", - написав Хлань і додав фото управління каналу.