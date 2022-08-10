Геннадій Корбан: про контрнаступ, воєнну цензуру і український паспорт

28 хвилин(и) тому

Дніпровський бізнесмен і колишній політик Геннадій Корбан дав перше інтерв'ю після того, як у липні президент Зеленський позбавив його українського громадянства.

Він каже, що не розуміє, чому в нього забрали паспорт, і готується судитися через це.

"Треба розуміти, що судова перспектива - це від 2 до 5 років мінімум. За цей час може вже змінитися влада в Україні. Але я все одно повернуся в Україну", - каже він в інтерв'ю ВВС News Україна.