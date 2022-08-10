Геннадій Корбан: про контрнаступ, воєнну цензуру і український паспорт
Дніпровський бізнесмен і колишній політик Геннадій Корбан дав перше інтерв'ю після того, як у липні президент Зеленський позбавив його українського громадянства.
Він каже, що не розуміє, чому в нього забрали паспорт, і готується судитися через це.
"Треба розуміти, що судова перспектива - це від 2 до 5 років мінімум. За цей час може вже змінитися влада в Україні. Але я все одно повернуся в Україну", - каже він в інтерв'ю ВВС News Україна.
Ми зустрілися з Геннадієм Корбаном у Лондоні, куди він приїхав після невдалої спроби повернутися до України. На початку зустрічі він попередив, що за порадами своїх юристів не буде відповідати на питання про громадянство. Адвокати вважають, що деталі розкривати не можна через майбутні судові процеси.