Ілон Маск продає акції Tesla на 6,9 млрд доларів через позов щодо Twitter

Пітер Госкінс

Бізнес-кореспондент

1 година тому

Автор фото, Reuters

Керівник Tesla Ілон Маск продав ще 7,92 мільйона акцій виробника електромобілів на суму близько 6,88 мільярда доларів.

Продаж відбувся після річних зборів акціонерів фірми минулого тижня, свідчать нормативні документи.

Маск каже, що йому потрібні гроші на випадок, якщо він буде змушений купити Twitter за 44 мільярди доларів.

Мультимільярдер має судову тяганину з цією компанією після того, як минулого місяця заявив, що вийде з угоди щодо її купівлі.

Згідно з шістьма документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США, останні транзакції були здійснені 5, 8 і 9 серпня.

Після оприлюднення новини про продаж акцій Маск ствердно відповів на твіт із запитанням, чи завершив він продаж акцій Tesla, і додав, що йому потрібні гроші на випадок, якщо він буде змушений купити Twitter і не зможе отримати частину грошей для цієї угоди.

"Важливо уникнути екстреного продажу акцій Tesla", - сказав він.

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На запитання іншого користувача, чи купив би він знову акції Tesla, якщо поглинання Twitter не відбудеться, Маск також відповів "так".

У липні він заявив, що планує відмовитися від своєї пропозиції купити Twitter, що спонукало компанію подати на нього до суду.

Найбагатша людина світу звинуватила компанію у приховуванні інформації про фейкові акаунти.

Минулого місяця американський суддя постановив, що позов Twitter проти Маска мають розглянути у жовтні.

Twitter сподівається, що суд зобов'яже Маска завершити поглинання за узгодженою ціною 54,20 долара за акцію.

Маск подав зустрічний позов до ​​Twitter, хоча деталі цього позову не були оприлюднені.

Також у липні Twitter заявив, що з квітня по червень він витратив 33 мільйони доларів на запропоновану угоду.

Також повідомляють, що кількість щоденних користувачів Twitter на місяць зросла до 237 мільйонів, але водночас компанія повідомила про чисті збитки у розмірі 270 мільйонів доларів - гірше, ніж очікувалося.

Тим часом Tesla оголосила минулого місяця, що продала 75% своїх біткоїнів, які наприкінці 2021 року коштували близько 2 мільярдів доларів.

Минулого року компанія викликала резонанс, коли оголосила про великі інвестиції в найбільшу криптовалюту світу.

Tesla заявила, що купила традиційну валюту на 936 мільйонів доларів, виручених від продажу біткойнів.