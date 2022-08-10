У США з розплідника врятували 4000 біглів. Їм шукають нові домівки

Франческа Джиллетт

BBC News

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 4-річна Моллі гладить бігля, врятованого з розплідника Envigo, поки її батьки заповнюють документи, щоб забрати собаку

Майже 4000 біглів шукають нові домівки - їх урятували в рамках однією з найбільших подібних операцій у США.

Собак розводили у розпліднику у Вірджинії, а потім продавали у лабораторії для експериментів з ліками.

Тепер розплідник закрили через порушення прав тварин, і благодійні організації намагаються знайти собакам нові домівки.

"Чотири тисячі - це велика цифра", - сказала голова Humane Society Кітті Блок.

"Для того, щоб вивезти всіх цих тварин, знадобиться близько 60 днів, і ми співпрацюємо з нашими партнерами з порятунку тварин по всій країні, щоб врешті-решт знайти цим собакам люблячі домівки", - сказала вона Reuters.

У травні Міністерство юстиції США подало до суду на розплідник у Камберленді, який належить компанії Envigo RMS, який звинуватили в численних епізодах жорстокого поводження з тваринами.

Інспектори виявили, що деяких собак вбивали замість того, щоб надати їм ветеринарну допомогу у зв'язку з захворюваннями, які можна було легко вилікувати. Їх також годували їжею, яка містила личинок, цвіль і фекалії, тоді як деяким матерям, які годували, забороняли їсти.

В іншому випадку 25 цуценят померли від холоду.

Після судового позову компанія спростувала звинувачення, але оголосила, що закриває цей заклад і передає собак до благодійної організації з прав тварин Humane Society, повідомляє CBS News.

Зараз біглі проходять медичне обстеження та щеплення, перш ніж їх віддадуть охочим їх забрати додому.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 200 біглів уже передали благодійній організації в Чіно-Гіллз у Каліфорнії

Сенатор штату Вірджинія Білл Стенлі сказав Reuters, що порятунок став результатом багаторічної боротьби.

"Я можу підтвердити, наскільки чудові ці собаки, тому що у мене їх двоє, - сказав він Reuters. - Я купив двох із цих біглів у Envigo ще в 2020 і 2021 роках... Цих біглів я купив, тому що не хотів, щоб на них експериментували. І тепер я знаю, що на їхніх братах і сестрах теж не будуть експериментувати".

Деяких собак вже перемістили до різних куточків США, зокрема 200 біглів вирушили до південної Каліфорнії.

Благодійні організації, які займаються пошуком дому для собак, кажуть, що у багатьох тварин є ознаки травми, а деяких цуценят ніколи не тримали на руках і вони не вміють гратися.

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