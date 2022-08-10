Подоляк: "Для нас принципово звільнити Херсон"

59 хвилин(и) тому

Яким саме є ставлення офіційного Києва до ймовірних розмов з Москвою і чи можливі вони найближчим часом - про це в інтерв'ю ВВС розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Також про те, чи хоче Зеленський досі прямих переговорів з Путіним, навіщо Київ "впрягся" в історію з визнанням Росії країною-спонсором тероризму, і чи є в української влади план на випадок, якщо нинішній курс на безумовну перемогу над агресором і звільнення усієї території країни з якихось причин не спрацює.