Очевидці про вибухи в Криму: "Відчули, як земля пішла з-під ніг"
Очевидці розповіли про вибухи в районі військового аеродрому в анексованому Криму.
Декілька потужних вибухів пролунали на території авіаційної частини і полігону.
Після цього на виїзді з Новофедорівки утворилися пробки з машин, оскільки туристи та місцеві жителі намагалися залишити селище.
Авіабаза у селищі Новофедорівка розташована біля міста Саки на південно-західному узбережжі Криму.
До весни 2014 року тут була військова частина 10-ї бригади морської авіації Збройних сил України.
Вона відома тим, що під час захоплення Криму російськими військовими чи не єдина змогла перемістити свою авіаційну техніку на материкову частину України.