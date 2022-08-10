Очевидці про вибухи в Криму: "Відчули, як земля пішла з-під ніг"

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На авіабазі РФ пролунало близько десятка вибухів

Очевидці розповіли про вибухи в районі військового аеродрому в анексованому Криму.

Декілька потужних вибухів пролунали на території авіаційної частини і полігону.

Після цього на виїзді з Новофедорівки утворилися пробки з машин, оскільки туристи та місцеві жителі намагалися залишити селище.

Авіабаза у селищі Новофедорівка розташована біля міста Саки на південно-західному узбережжі Криму.

До весни 2014 року тут була військова частина 10-ї бригади морської авіації Збройних сил України.