Що вибухнуло в Новофедорівці? Партнери дають Україні нову зброю. Теленовини ВВС

У випуску 11 серпня:

  • Скільки літаків знищили вибухи на російській авіабазі в Криму. Вивчаємо супутникові знімки наслідків і руйнацій у Новофедорівці.
  • Більше зброї - потужної та різної. Експерт з безпеки пояснює, яке озброєння може змінити ситуацію на фронті.
  • Земля, всіяна тілами. Як на Харківщині розшукують останки загиблих у війні. Репортаж кореспондента BBC.
  • Росіянам до Європи - зась? Які країни припинили видавати візи, а які - все ще чекають російських туристів? І що про це думають в Єврокомісії?
  • Чому Угорщина досі на боці путінської Росії і як це змінити. Пояснює наш оглядач з міжнародних питань.

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