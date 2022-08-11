Що вибухнуло в Новофедорівці? Партнери дають Україні нову зброю. Теленовини ВВС
У випуску 11 серпня:
- Скільки літаків знищили вибухи на російській авіабазі в Криму. Вивчаємо супутникові знімки наслідків і руйнацій у Новофедорівці.
- Більше зброї - потужної та різної. Експерт з безпеки пояснює, яке озброєння може змінити ситуацію на фронті.
- Земля, всіяна тілами. Як на Харківщині розшукують останки загиблих у війні. Репортаж кореспондента BBC.
- Росіянам до Європи - зась? Які країни припинили видавати візи, а які - все ще чекають російських туристів? І що про це думають в Єврокомісії?
- Чому Угорщина досі на боці путінської Росії і як це змінити. Пояснює наш оглядач з міжнародних питань.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.