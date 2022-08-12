Зеленський хоче продовжити воєнний стан ще на три місяці

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти про подовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Про це йдеться на офіційному сайті Ради.

Якщо депутати затвердять це рішення, то Україна житиме в умовах воєнного стану до кінця осені.

Лідер держави 12 серпня вніс на розгляд парламенту відразу декілька документів. Перший стосується продовження воєнного стану, термін якого закінчується 23 серпня, ще на 90 діб. Другий указ пропонує продовжити з 23 серпня загальну мобілізацію в усіх українських регіонах.

Для того, щоб ці рішення набули чинності, їх має підтримати більшість депутатів.

Воєнний стан - до кінця осені

Воєнний стан почав діяти в Україні з 24 лютого, в день вторгнення російських військ. Тоді Зеленський видав відповідний указ терміном дії на 30 діб, тобто до 25 березня. З 26 березня він знов був продовжений на місяць, а потім - ще на 30 діб.

У травні президент вирішив ввести воєнний стан відразу на 90 діб, а не продовжувати його кожен місяць.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Воєнний стан передбачає обмеження прав і свобод громадян

В указах Зеленського йде мова, що на період воєнного стану можуть обмежуватися права і свободи українців, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції.

Тобто обмежується конституційні права на недоторканність житла, телефонного спілкування, невтручання в особисте життя. Забороняються референдуми і зібрання та мітинги.

Обмежується право на страйк і право на підприємницьку діяльність, а також на освіту.

В умовах воєнного стану діють ради оборони, цивільна влада підпорядковується військовому командуванню.

Також в таких умовах Україна публічно відходить від частини своїх міжнародних зобов'язань.

Мобілізацію також продовжать

Загальна мобілізація була оголошена в Україні також в перший день війни, 24 лютого, але відразу на 90 діб. Потім її теж продовжували.

Мобілізація діє на території всіх областей і міста Києва. Призову підлягають військовозобов'язані і резервісти. Його обсяги і черговість визначає генеральний штаб ЗСУ,