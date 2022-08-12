Невідомий напав з ножем на письменника Салмана Рушді

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Салман Рушді в 2016 році. Зараз йому 75.

На письменника Салмана Рушді, якому ісламісти погрожували вбивством після написання "Сатанинських віршів", напали на сцені в штаті Нью-Йорк. Поліція повідомляє, що його поранили ножем у шию.

Як передають світові агентства, Рушді готувався виступити з лекцією в одній громадській організації в містечку Чотокуа на заході штату Нью-Йорк, і його вже представляли публіці, як на сцену вискочив невідомий та напав на письменника.

За даними агентства France Press, поліція заявляє, що нападник вдарив Рушді ножем.

Рушді, як пишуть агентства, впав. Нападника скрутили.

У соцмережах поширюють відео перших секунд після нападу на Рушді.

Письменника на ношах винесли з будівлі Інституту Чотокуа і на вертольоті доставили в лікарню. Пізніше поліція повідомила, що його поранили ножем у шию.

Про його стан поки що нічого невідомо.

Індієць Салман Рушді - автор книжки про іслам "Сатанинські вірші". Багато мусульман вважають цю книжку, що видана також в Україні, богохульною, а у 1988 році верховний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву-указ вбити Рушді.

За голову письменника, що живе на Заході, один ісламський фонд обіцяє 3,3 мільйона доларів.

Десятки людей загинули насильницькою смертю після цього, включаючи перекладачів книжки.

Нагорода за голову Рушді досі актуальна, хоча іранський уряд дистанціювався від указу Хомейні.

Письменник, який має британське та американське громадянство, відкрито виступає за свободу висловлення думок та неодноразово захищав свою роботу.