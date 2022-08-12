Росіяни б'ють по ЗАЕС, ракети в Краматорську. Британці дали зброю. Теленовини ВВС
У випуску 12 серпня:
- Робочі будні під прицілом російських автоматів. Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС? І чи реальна загроза ядерної катастрофи?
- Краматорськ - під прицілом російських ракет. Як прифронтове місто постраждало від чергової атаки?
- Ракетний обстріл Харкова, є жертви. Про ситуацію у місті - розповідають наші кореспонденти.
- "Британія обіцяла - Британія виконала!" Нова партія зброї прибула в Україну. Чим поповнився арсенал ЗСУ? Бен Воллес обіцяє підтримку до перемоги України.
- Бої за Чорне море. Як росіяни намагаються відрізати Україну від акваторії, а Збройні сили ламають їхні плани. Коментар експерта.
- Яке з семи британських міст прийматиме Євробачення?
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