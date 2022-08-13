ЗСУ вивели з ладу Каховський міст через Дніпро. Чи буде блокада росіян на Херсонщині?

34 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Російські військові захопили греблю Каховської ГЕС ще 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення

Міст через Дніпро на дамбі Каховської гідроелектростанції виведено з ладу. Про влучні удари по об'єкту повідомили в командуванні Збройних сил України.

Вночі 12 серпня оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомило про влучання в Каховський міст. Про аналогічну атаку на цей інфраструктурний об'єкт військові повідомляли також 10 серпня.

"В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням", - заявив речник оперативного командування Владислав Назаров.

Таким чином, міст виведено з ладу і він не може використовуватись для переміщення військової техніки.

Що кажуть у Росії?

В підконтрольній РФ "адміністрації Херсонської області" визнали обстріли в напрямку ГЕС. Там стверджують, що українські війська завдали удару по Новій Каховці, використавши американські ракетні системи HIMARS.

"Частина ракет упала, частину збили", - цитує російське інформагентство ТАСС заступника окупаційної адміністрації Кирила Стремоусова.

"Міст Каховської ГЕС після обстрілів з боку ЗСУ не отримав пошкоджень", - стверджує він.

Українські війська завдають ударів по мостах на Херсонщині, щоб ускладнити логістику для російської армії, яка базується на обох берегах Дніпра в цьому регіоні.

Протягом липня ЗСУ обстрілювали Антонівський міст, який є однією з трьох переправ через Дніпро. Два інші мости - це одноколійний залізничний міст через Дніпро та міст над греблею Каховської ГЕС у Новій Каховці.

Також ЗСУ раніше завдали удару по Дар'ївському мосту через ріку Інгулець, який сполучає дві частини окупованої росіянами правобережної Херсонщини.

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Перерване постачання

Західні аналітики стверджують, що українським військам вдалося перервати постачання військ РФ на правому березі Дніпра біля Херсона.

Так, британська розвідка у своєму зведенні за 13 серпня вказує на цей факт. За її даними, Росія вже втратила шляхи постачання своїх військ через Дніпро.

"Два основні автодорожні мости, які забезпечували доступ до окупованих Росією територій на західному березі Дніпра в Херсонській області, не можуть бути використані для військового постачання", - сказано в публікації.

Розвідка нагадує, що ще 10 серпня точкові удари української армії зробили міст через Дніпро у Новій Каховці непридатним для важкої військової техніки.

В останні дні Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автомобільного мосту, але структурні ушкодження залишаються.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Антонівський міст через Дніпро був головним шляхом для постачання російських військ в Херсоні. Пошкоджений після ударів ЗСУ на початку серпня

Минулого тижня ще більше постраждав головний залізничний міст під Херсоном.

З кінця липня Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання своєї армії. Навіть якщо Росії вдасться здійснити значний ремонт мостів, вони залишаться головним уразливим місцем.

Наземне постачання кількох тисяч російських військовослужбовців на західному березі здебільшого залежить від двох пунктів переправи на понтонних поромах.

Через порушення ланцюжків постачання боєздатність російської армії на західному березі залежатиме від обсягів зроблених раніше запасів постачання, резюмує розвідка Великої Британії.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також підтверджує факт ураження Каховського мосту через Дніпро і його важливість для логістики окупаційних військ.