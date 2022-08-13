ФБР вилучило у Трампа коробки із секретними документами

34 хвилин(и) тому

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У ході обшуку у маєтку колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді, ФБР вилучило безліч документів, у тому числі секретні матеріали.

Як повідомляють американські журналісти, правоохоронці проводять розслідування на підставі Закону про шпигунство. Проте це не означає, що Трампа підозрюють у шпигунстві на інші країни.

Як випливає із судового ордера, який у п'ятницю оприлюднили, співробітники ФБР вилучили у Трампа 11 комплектів документів.

Серед них були чотири файли з документами підвищеної секретності, три - з позначкою "таємно" та три - з конфіденційною інформацією.

Деякі документи позначені як "TS/SCI" - так позначають інформацію, поширення якої може завдати серйозної шкоди національній безпеці США.

В ордері йдеться, що агенти ФБР, зокрема, розслідують можливі порушення Закону про шпигунство.

Видання Politico пише, що цей акт стосується не лише правопорушень, пов'язаних із таємним збиранням інформації для розвідслужб інших держав; він також кваліфікує як злочин відмову повернути документи, які важливі для безпеки країни.

Сам Трамп, перебуваючи при владі, посилив покарання за подібні правопорушення. Тепер за це карають ув'язненим до п'яти років.

Трамп стверджує, що вилучені у нього документи вже давно були розсекречені і нікому не загрожують.

Це перший випадок, коли у будинку експрезидента США проводили обшук у рамках кримінального розслідування.

Маєток Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" розташований у Палм-Біч, штат Флорида.

Що у вилучених документах?

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Список вилучених у Трампа предметів став відомим зі звіту про результати обшуку, який оприлюднив суд.

Крім секретних файлів, у ньому йдеться про понад 20 коробок з різними речами, папка з фотографіями, написана від руки записка, зміст якої не розкривається, матеріали з інформацією про президента Франції та лист про помилування, написаний від імені давнього союзника Трампа Роджера Стоуна.

Стоун - лобіст та політичний консультант Республіканської партії. Його заарештували у січні 2019 року під час розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера за звинуваченням у співпраці із засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем. У тому розслідуванні також йшлося про спільну діяльність з дискредитації суперниці Трампа у боротьбі за пост президента Гілларі Клінтон.

Адвокат Стоуна вже заявив, що ні йому, ні його клієнту нічого не відомо про прохання про помилування, нібито знайдене на віллі Трампа.

Обшук у маєтку "Мар-а-Лаго" проходив у діловому крилі комплексу, відомому як "офіс 45" (Трамп - 45 президент США - Ред.), і в складських приміщеннях.

Співробітники ФБР не обшукували житлову частину маєтку, включаючи гостьові кімнати та апартаменти персоналу.

Раніше міністерство юстиції США звернулося до суду Флориди з проханням якнайшвидше оприлюднити результати обшуку. Цей крок є винятковим у ситуації незавершеного розслідування.

Сам Трамп заявив раніше, що хоча він і вважає обшук політично вмотивованим фарсом, він не має нічого проти розголошення деталей.

Сам розсекретив, сам вивіз

Напередодні офіс Дональда Трампа опублікував заяву, в якій йдеться про те, що вилучені документи були розсекречені ним самим, коли він обіймав посаду президента США і мав відповідні повноваження.

"[У президента Трампа] був спеціальний наказ, у якому було зазначено, що документи, вивезені з Овального кабінету та доставлені до резиденції, вважаються розсекреченими. Право засекречувати та розсекречувати документи належить виключно президенту Сполучених Штатів", - йдеться у заяві.

"Абсурдно вважати, що для розсекречення документів необхідне схвалення якогось паперового бюрократа, наділеного відповідними повноваженнями самим президентом", - також сказано в повідомленні.

За словами експертів у галузі права, поки що неясно, наскільки вагомими ці аргументи будуть для суду.

"Президент може розсекречувати інформацію, але для цього має бути дотримана процедура, - каже юрист Том Дюпрі, який раніше працював у Мін'юсті США. - Повинні бути заповнені анкети, належним чином оформлена авторизація. Не можна просто сказати, що якісь документи більше не є секретними. Це цілий процес, і поки що неясно, чи був він у цьому випадку дотриманий".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Обшук у будинку Трампа відбувся 8 серпня

Політичне усунення?

Прессекретар Трампа Тейлор Будович заявив, що переслідування Трампа відбувається під чуйним керівництвом адміністрації Джо Байдена, але фокус з обшуком не вдався.

Він звинуватив Білий дім у поширенні брехні та інсинуацій, а також перевищенні повноважень і в спробах дискредитувати головного політичного опонента нинішньої влади.

Консервативні союзники Трампа також засудили обшук у резиденції як політично вмотивований крок, оскільки колишній президент не відкидає участі у боротьбі за Білий дім у 2024 році.

Правоохоронні органи по всій країні відстежують онлайн-погрози на адресу агентів ФБР та чиновників, яких пов'язують з обшуком.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд, який особисто підписав ордер на обшук на "Мар-а-Лаго", виступив на захист спецслужб, назвавши їх відданими патріотами, що захищають інтереси суспільства.

"Я не спостерігатиму мовчки, як їх чесність і почуття обов'язку піддаються несправедливим нападкам", - заявив Гарланд.

Розслідування щодо Дональда Трампа:

Січень 2022. Співробітники Національного архіву США забирають із маєтку "Мар-а-Лаго" 15 коробок із матеріалами, безпосередньо пов'язаними з роботою Білого дому. За їхніми словами, деякі документи щодо останнього періоду правління Дональда Трампа були розірвані.

Лютий. З'являються повідомлення, що в схованці "Мар-а-Лаго" є секретні файли. Національний архів звертається до міністерства юстиції із проханням провести розслідування.

Квітень. ЗМІ США повідомляють, що ФБР розпочало попереднє розслідування.

3 червня. Високопосадовець мін'юсту та три агенти ФБР вирушають до "Мар-а-Лаго", щоб обстежити підвальне приміщення. Трамп приймає їх миролюбно.

8 червня. Повідомляється, що федеральні слідчі написали помічнику Трампа листа з проханням змінити замок на приміщенні, де зберігаються предмети, що цікавлять спецслужби, на більш надійний. Трамп відповідає, що прохання виконане.

22 червня. На адресу "Організації Трампа" надходить повістка до мін'юсту, приводом для якої, як повідомляється, стали відеозаписи з камер відеоспостереження з "Мар-а-Лаго".

8 серпня. На віллі "Мар-а-Лаго" відбувається обшук за участю десятків агентів ФБР. Серед вилучених речей є таємні документи.