Підозрюваного грабіжника банку витягли з тунелю під Ватиканом

30 хвилин(и) тому

AFP

Автор фото, AFP

Пожежникам знадобилося 8 годин, щоб витягти на поверхню людину, яка застрягла у тунелі під Ватиканом.

Поліція Італії підозрює, що це був грабіжник банку.

Зараз чоловік у лікарні.

Втім, його пригоди на цьому, швидше за все, не закінчаться, оскільки йому доведеться пояснювати поліції, куди й навіщо він рив підземний хід.

Чоловік та його ймовірний спільник зараз перебувають під арештом за звинуваченням у заподіянні шкоди муніципальній власності.

Слідчі вважають, що ці двоє могли бути членами банди, яка намагалася пограбувати банк.

Власне, про це свідчить той факт, що загалом у тунелі було чотири людини. Троє втекли, перш ніж тунель обвалився, залишивши чоловіка під шестиметровим завалом.

Одного з тих, хто втік пізніше, затримала поліція.

Підземний хід починався у нещодавно орендованому, але поки що порожньому магазині й пролягав підозріло близько до двох банків.

Це навело поліцію на думку про можливе пограбування.

На думку місцевих ЗМІ, сумнівів у цьому немає.

Тому, що зловмисники явно поспішали завершити будівництво тунелю до 15 серпня - довгого вікенду, коли більшість римлян залишає місто.

Тим часом місцеві жителі не підозрювали, що діється у них під самим носом.

"Ми думали, вони просто роблять там ремонт", - зізнався журналістам Мікеле, який мешкає по сусідству з Ватиканом.