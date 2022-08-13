Вибухи на окупованому Півдні. Що відомо

51 хвилин(и) тому

Автор фото, ALEXANDER ERMOCHENKO Reuters Підпис до фото, Архівне фото з окупованого Маріуполя

Представники мерій відразу двох окупованих міст - Мелітополя та Маріуполя майже одночасно повідомили про вибухи.

Очевидці постять у соцмережах фото стовпів диму над будинками і повідомляють про вибухи у ще одному місті на півдні - в окупованій Новій Каховці.

"О 15:40 в окупованому Маріуполі прогримів сильний вибух. Його чуло все місто. Про це повідомляють місцеві жителі", - йшлося у телеграм каналі міської ради Маріуполя.

Трохи згодом радник мера Маріуполя Петро Андрущенко повідомив подробиці.

За його словами, вибух був у Кальміуському районі по вулиці Куінджі. У місці, де є пункт прийму металобрухту, і де росіяни планували зробити новий сміттєвий полігон.

Автор фото, t.me/hueviyherson

"Причина - якщо збирати металобрухт без перевірки у всіх, то через сюрпризи іноді детонують залишені авіабомби. Жадібність окупантів наказуємо винахідливістю Маріупольського спротиву", - написав Андрущенко.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що рух опору продовжує діяти у місті.

"Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста", - написав Федоров у телеграмі.

За його словами, вибухи мали два епіцентри. "Перший - поруч з міським військкоматом і зараз нижня частина міста повністю перекрита. Туди нікого не пропускають. Другий - мелітопольський лісопарк дорогою до Запоріжжя", - розповів Федоров.

Автор фото, t.me/ressentiment_channel Підпис до фото, Вибух у Новій Каховці

Влада Нової Каховки інфомрацію про вибухи не коментувала. Користувачі публікують фото диму у різних районах міста.

Автор фото, t.me/hueviyherson Підпис до фото, Фото з Нової Каховки

ЗСУ інформацію про вибухи на півдні не коментувала.

ВВС в умовах бойових дій не може перевірити вказану інформацію.

Сьогодні стало відомо, що внаслідок ударів ЗСУ виведено з ладу міст через Дніпро на дамбі Каховської гідроелектростанції. Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляє, що керівний склад російських окупантів залишає правий берег Дніпра на окупованому підні України.