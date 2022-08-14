Біля Стіни плачу в Єрусалимі обстріляли автобус: щонайменше 8 поранених

37 хвилин(и) тому

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В ніч проти неділі озброєний чоловік відкрив вогонь по автобусу поблизу Стіни плачу в Єрусалимі. За повідомленнями ізраїльської влади, щонайменше восьмеро людей з автобуса отримали поранення.

Напад стався о 01:24 за місцевим часом, коли віряни поверталися з молитви біля Стіни плачу.

Підозрюваний в нападі 27-річний палестинець зі Східного Єрусалиму втік з місця нападу, але згодом, за повідомленнями преси, здався владі.

Ізраїльська поліція поки що не підтвердила, що саме цей чоловік відкрив вогонь. Правоохоронці кваліфікують напад як теракт.

У заяві для ВВС прем'єр-міністр Ізраїля Яїр Лапід наголосив, що причетні до нападу "заплатять за шкоду, завдану нашим мирним жителям".

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Водій автобуса Деніел Каневський повідомив, що в момент нападу транспорт був заповнений пасажирами.

"Ми опустили пандус для людини на інвалідному візку, а потім почалася стрілянина. Всі почали кричати та попадали на підлогу. Я намагався від'їхати, але автобус не може рухатися із опущеним пандусом", - розповів водій.

У соцмережах поширюються відео з місця нападу, на яких видно озброєних співробітників поліції.

Впродовж певного часу вихід із комплексу довкола Стіни плачу був закритий.

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Двоє поранених перебувають у критичному стані. Одна з них - вагітна жінка. Їй зробили кесарів розтин, новонароджений хлопчик живий, він у стабільному, але важкому стані.

За даними ізраїльської преси, четверо з постраждалих - члени однієї родини з Нью-Йорка, які відвідували Ізраїль.

Стіна плачу є одним із найсвятіших місць для юдеїв. Кожного року на молитву сюди приїздять тисячі людей.

Напад стався у неділю після збройної операції Ізраїля в секторі Газа, під час якої там загинули 47 людей, а сотні були поранені.

Ізраїльська армія завдала масованого повітряного та артилерійського обстрілу по позиціях "Ісламського джихаду" в Газі.

Перед цим палестинські бойовики випустили по Ізраїлю понад тисячу ракет, через що жителі південних районів та великих міст, включно із Тель-Авівом, були змушені перебувати в укриттях.