У річці Одер на польсько-німецькому кордоні загадково гине риба

Джеймс ФітцДжеральд

BBC News

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У Польщі та Німеччині намагаються встановити причини масової загибелі риби в річці Одер (також відома як Одра), по якій проходить кордон між двома державами.

Від кінця минулого місяця тисячі дохлих рибин вкривають сотні кілометрів вздовж берега річки.

Припускають, що причиною цього є якась токсична речовина, що потрапила до води. Проте хімічний склад отрути наразі невідомий попри низку тестів.

Німецький уряд заявив про можливість екологічної катастрофи і закликав уникати річки.

Природоохоронні активісти з обох країн звинувачують органи влади у тому, що вони не змогли співпрацювати і швидко встановити причину катастрофи і захистити людей.

У п'ятницю польський прем'єр Матеуш Моравецький звільнив двох представників органів екологічного контролю за неспроможність дати раду у кризовій ситуації.

Він пояснив, що спочатку проблему сприймали як "місцеву", але пізніше виявилося, що вона є "дуже великою". Він також додав, що "знадобляться роки", аби річка відновилася.

Польський прем'єр припустив, що в Одер могли потрапити "величезні обсяги хімічних відходів" - без жодної оцінки ризиків для довкілля.

Міністр охорони довкілля Німеччини Штефі Лемке закликала до ґрунтовного розслідування інциденту, заявивши, що нині представники офіційних органів "не покладаючи рук" намагаються з'ясувати його причини.

Автор фото, EPA

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Перші повідомлення про те, що в Одері дохне риба, стали надходити від рибалок з 28 липня. З того часу з Одеру вже дістали тисячі тонн мертвої риби.

До цього Одер вважали чистою річкою, в якій живе близько 40 різновидів риб.

Як повідомив представник землі Бранденбург, що межує із Польщею, тести показали перевищення вмісту кисню у воді, що вказує на присутність якоїсь неприродної речовини.

Крім риби постраждали також бобри, качки та інші птахи, твердить Катаржина Койжар, журналістка сайту OKO.press, що публікує розслідування.

Вона розповіла ВВС, що є також і припущення про зараження річки ртуттю.

Водночас наголосила вона, підтверджень цьому немає, так само як і даних про джерела забруднення, а також можливої шкоди для людей.

"Ми знаємо, що це серйозно, але ми не знаємо, що це", - заявила журналістка-розслідувачка.

Як припустив в розмові із Deutsche Welle один із дослідників, вивільнення ртуті могло відбутися через землечерпальні роботи на річці.

Але якщо згадати історію, каже Крістіан Вольтер із Інституту Лейбніца, це не перший випадок мору риби, коли в Одері низький рівень води збігається з періодом тривалої спеки.