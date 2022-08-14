На гуртовому ринку в Єревані пролунав потужний вибух. Є постраждалі

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Ministry of Emergency Situations RA

На оптовому ринку "Сурмалу" неподалік від центру Єревана пролунав потужний вибух, почалася пожежа. Місцева влада повідомляє, що є постраждалі, кількість яких з'ясовують.

Керівниця служби швидкої допомоги Вірменії Таугі Степанян повідомила ТАСС, що після вибуху до лікарні доставили сім поранених.

"Але це не повна картинка, вона змінюється щосекунди", - заявила вона.

"Інтерфакс" цитує пресслужбу МНС Вірменії, де кажуть, що за попередніми даними в результаті вибуху одна людина загинула, 20 поранені.

У соцмережах поширюються відео, на яких видно дим над містом і чутно вибухи.

За даними агенції "Новости Армения", "загорівся склад феєрверків та салютів".

МНС Вірменії повідомляє, що на місці вибухів працюють пожежники та рятувальники.

Речник мерії Єревана Левон Сарданян підтвердив інформацію про вибух на "складі матеріалів для феєрверків".

За його словами, під завалами від вибуху є люди.

Автор фото, Ministry of Emergency Situations RA

"Точної інформації про жертви поки що немає", - заявив речник мерії.

Торговий центр "Сурмалу" спеціалізується на гуртових продажах різних товарів.