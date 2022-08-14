Україна завоювала "золото" на мультиспортивному Євро-2022

44 хвилин(и) тому

Автор фото, WOLFGANG RATTAY Reutera Підпис до фото, Світлана Богуславська та Ярослав Коюда прийшли першими у Мюнхені

Збірна України завоювала золоту медаль Мультиспортивного чемпіонату Європи-2022, що триває у Мюнхені.

Про це повідомляє Суспільне, яке транслює змагання в Україні.

Перше українське "золото" цього спортивного чемпіонату здобули паравеслувальники Світлана Богуславська та Ярослав Коюда, які змагалися в змішаній парній двійці.

Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022 проходить з 11 по 21 серпня у Мюнхені. Це одна з найбільших спортивних подій року у Європі.

Турнір об'єднує в собі чемпіонати Європи з різних видів спорту в одному місці та в один час.

Уперше Мультиспортивне Євро відбулося в 2018 році, а в 2022 - відбувається вдруге.

У фіналі з паравеслування за медалі боролися п'ять дуетів. Українці у підсумку першими перетнули лінію фінішу, показавши час 8:53.72.

Світлана Богуславська та Ярослав Коюда випередили дворазових призерів Паралімпійських ігор, французів Перле Буж і Стефана Тардьє та титулований польський екіпаж Йоланти Майки й Міхала Ґадовські.

Автор фото, WOLFGANG RATTAY Reuters Підпис до фото, Паравеслувальники Світлана Богуславська та Ярослав Коюда стали чемпіонами Європи

Таким чином Богуславська та Коюда вперше в кар'єрі стали чемпіонами Європи. Раніше в такому складі вони здобували "срібло" у 2020 році, а торік фінішували шостими.

Світлана Богуславська та Ярослав Коюда представляють Дніпропетровську та Донецьку області. Їм обом по 34 роки.

Вони є бронзовими призерами чемпіонату світу 2018 року і срібними призерами чемпіонату Європи 2020 року.

На Паралімпійських іграх-2020 у Токіо вони посіли четверте місце.

Сьогодні українська гімнастка Ганна Лащевська стала чемпіонкою Європи серед юніорів у заняттях на колоді.

Загалом Україна виборола вже шість комплектів нагород у Німеччині.