Джоан Роулінг погрожують смертю : "Ти - наступна"

53 хвилин(и) тому

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Поліція Шотландії розслідує погрози, які надіслали онлайн авторці "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг.

Це сталося після того, як вона публічно підтримала письменника з Індії Салмана Рушді. Він кілька днів тому пережив замах на вбивство.

Роулінг підтримала Рушді і отримала повідомлення у твіттері: "Не хвилюйся. Ти - наступна".

З цього ж акаунту підтримували нападника Рушді. Його вже видалено.

Пані Роулінг засудила напад і написала, що сподівається, що письменник незабаром одужає.

Вона заявила, що погрозами вже зайнялась поліція.

Джоан Роулінг була однією з багатьох письменників і відомих людей, які висловилися на підтримку Рушді.

Автор фото, Getty Images

Компанія Warner Bros Discovery, яка знімала "Гаррі Поттера", завила, що рішуче засуджує погрози на адресу письменниці.

У заяві йдеться: "Ми підтримуємо її та всіх авторів, оповідачів і творців, які сміливо висловлюють свою творчість і думки. Наші думки разом Салманом Рушді та його родиною після жахливого акту насильства у Нью-Йорку».

12 серпня Рушді готувався виступити з лекцією в одній громадській організації в містечку Чотокуа на заході штату Нью-Йорк, і його вже представляли публіці, як на сцену вискочив чоловік.

За повідомленням, він наніс письменнику щонайменше 10 ударів ножем в обличчя, шию, живіт.

Чоловіка затримали. Ним виявився 24-річний Хаді Матар. Він зараз перебуває під вартою без права звільнення під заставу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Хаді Матара підозрюють у нападі

Салмана Рушді сьогодні відключили від ШВЛ. Він може говорити.

"Хоча поранення, серйозні, його звичайне завзяте та зухвале почуття гумору залишається незмінним", - розповів син письменника Зафар Рушді.

Хто такий Рушді

Індієць Салман Рушді - автор книжки про іслам "Сатанинські вірші". Багато мусульман вважають цю книжку, що видана також в Україні, богохульною, а у 1988 році верховний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву-указ вбити Рушді.

За голову письменника, що живе на Заході, один ісламський фонд обіцяє 3,3 мільйона доларів.

Десятки людей загинули насильницькою смертю після цього, включаючи перекладачів книжки.

Нагорода за голову Рушді досі актуальна, хоча іранський уряд дистанціювався від указу Хомейні.

Письменник, який має британське та американське громадянство, відкрито виступає за свободу висловлення думок та неодноразово захищав свою роботу.