Удар по вагнерівцях у Попасній - українська операція чи пригожинська містифікація?

1 година тому

Автор фото, SERGEI SREDA/TELEGRAM Підпис до фото, Фото бази ПВК "Вагнера" у своєму телеграм-каналі публікував росіянини Сергій Середа

Російські блогери, які підтримують війну проти України, повідомили, що українські військові напередодні завдали ракетного удару по базі російської приватної воєнної компанії "Вагнер" у місті Попасна Луганської області.

Удару завдали з американської реактивної системи HIMARS.

І хоча українська сторона дотримується такої ж версії, експерти мають сумніви, чи не було це інсценуванням самих "вагнерівців".

Інформація пішла від так званих російських "воєнкорів" - блогерів, які відстежують військові дії в Україні та виступають на боці Росії.

Якщо коротко, їхня версія звучала так: тиждень тому фотографії бази опублікував, а потім видалив блогер Сергій Середа. На фото він сам і четверо чоловіків у камуфляжній формі та масках на тлі багатоквартирного будинку. У кадр потрапила табличка з адресою: Миронівська вулиця, 12.

"Приїхав на Попасну, заїхав до штабу ПВК "Вагнера". Зустріли як рідного. Розповіли кілька кумедних історій", - писав 8 серпня "воєнкор" Середа.

А 14 серпня ще один "воєнкор" Юрій Котенок написав: "Завдано удару по одному з розташувань ПВК "Вагнер" у Попасній. Джерела на Донбасі підтверджують. Ймовірно, "Хаймарс". Українські ресурси розганяють загибель Пригожина - не підтверджуємо".

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ЗМІ пов'язують наближеного до Володимира Путіна російського бізнесмена Євгена Пригожина з ПВК "Вагнер". Найманці цієї компанії воювали у Сирії та країнах Африки, а цього року беруть участь у бойових діях в Україні.

Пригожин заперечував свою причетність до цієї приватної військової компанії і судився через це з журналістами.

У серпні видання "Медіазона" розповіло, що Пригожин особисто агітує ув'язнених у російських колоніях підписувати контракт та йти воювати в Україну. Журналісти публікували фото бізнесмена, зроблені на Донеччині.

Українські ЗМІ напередодні також повідомляли, що українські військові знищили базу вагнерівців завдяки інформації воєнкора та ставили під сумнів заяву про те, що Пригожин не постраждав. Проросійський телеграм-канал Reverse side of the medal публікував фото схожого житлового будинку, який постраждав від обстрілу, і ймовірно пораненого з коментарем: "Витягуємо пацанів на Попасній".

Вранці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також заявив, що "ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу", на який дав наведення "один із представників ЗМІ Росії", а саме по базі в Попасній, де точним ударом "розбито штаб "ПВК Вагнера", "кількість загиблих уточнюється".

Українські ЗМІ публікують фото великих руйнувань на місці ймовірного штабу.

Проте ще напередодні засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв припустив, що "вагнерівці" могли самі підлаштувати удар, спровокувавши українських військових.

"Згадуючи, як Пригожин любить тролінг, і які суми він завжди готовий був на це спускати, і які величезні зусилля готовий прикладати, я все ще маю деякі сумніви в тому, що реально сталося", - написав експерт у твіттер.

Проросійські "воєнкори" знають про заборону знімати військові об'єкти і про можливість "прильоту", нагадав Левієв: "А тут прямо позують біля штабу, та ще й з кимось схожим на Пригожина" (деякі ЗМІ впізнали бізнесмена в одному з людей у камуфляжі на фото "воєнкора" Середи).

Левієв висунув гіпотезу, згідно з якою "вагнерівці", провокуючи використання американської реактивної системи залпового вогню HIMARS, хотіли завдати по ній удару у відповідь і заробити нагороди.

"Чудово, Середа, йди сюди, давай попозуємо біля таблички з адресою, зараз ми їх виманимо і вдаримо у відповідь", - описав він передбачувану логіку ПВК "Вагнер".

Кореспондент Російської служби ВВС Ілля Барабанов про те, на що здатні у ПВК "Вагнера":

Про удар повідомили телеграм-канали, пов'язані з ПВК, а фотографії їхнього можливого штабу за кілька днів до цього опублікував кореспондент, який працює на структури, які пов'язували з Пригожиним.

Ці медіа відразу почали повідомляти, що при обстрілі міг постраждати і він сам. Спочатку вони переймалися його долею, потім спростовували його загибель.

Пригожин вже не вперше "гине" - у 2019 році пов'язані, як вважається, з ним видання вже повідомляли, що він міг розбитися на гелікоптері в одній із африканських країн. Невдовзі з'ясувалося, що з бізнесменом усе гаразд.

Навіщо зараз Пригожину потрібні публікації про те, що українці б'ють по його штабу з американських HIMARS, що стали знаменитими, - зрозуміло.

Днями силовики заарештували трьох співробітників пригожинської медіагрупи "Патріот", звинувативши їх у шахрайстві. З'ясувалося, що в анонімних каналах, які їм належать, активно критикували міністра оборони Сергій Шойгу, спікера Держдуми В'ячеслава Володіна і прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Пресслужба Пригожина негайно відхрестилася від них: "Силовики виявили пильність і виколупали заразу".

На цьому фоні вже пов'язані з силовиками телеграм-канали почали натякати, ніби у Пригожина найближчим часом можуть виникнути проблеми.

Фото з Попасної та "удар по штабу" з HIMARS - чим не нагадування кремлівському начальству про те, як важливо йому зберегти такий ресурс, як ПВК "Вагнер" та Пригожин".