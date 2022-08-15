Історична мить: президент Польщі став на коліна перед пам'ятником воїнам УНР

19 хвилин(и) тому

Президент Польщі став на коліна перед пам'ятником воїнам УНР. Так він вшанував військових, які в 1920 році разом із поляками боролися проти більшовиків.

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15 серпня у країні відзначають День Війська Польського. У цей день вшановують пам'ять солдатів, полеглих за свободу Польщі.

Поляки згадують про переможну Варшавську битву 1920 року. Битва увійшла в історію під назвою "Диво на Віслі". Тоді поляки відбили атаку більшовиків і завдали поразки Червоній армії.