Історична мить: президент Польщі став на коліна перед пам'ятником воїнам УНР
Президент Польщі став на коліна перед пам'ятником воїнам УНР. Так він вшанував військових, які в 1920 році разом із поляками боролися проти більшовиків.
15 серпня у країні відзначають День Війська Польського. У цей день вшановують пам'ять солдатів, полеглих за свободу Польщі.
Поляки згадують про переможну Варшавську битву 1920 року. Битва увійшла в історію під назвою "Диво на Віслі". Тоді поляки відбили атаку більшовиків і завдали поразки Червоній армії.
Анджей Дуда наголосив, що воїни УНР пліч-о-пліч з польськими військовими стримували більшовицьку навалу. У результаті Польська Республіка зуміла вибороти незалежність.