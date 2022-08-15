Ситуація на ЗАЕС загрожує катастрофою, ЗСУ знищили "вагнерівців" - подробиці. Теленовини ВВС

У випуску 15 серпня:

  • Про ситуацію на ЗАЕС. Працівники атомної станції розповіли ВВС, що ситуація «близька до Фукусіми».
  • Бойовики погрожують стратити іноземців, що воювали на боці ЗСУ. Історія британців, що потрапили в полон.
  • Подробиці знищення "вагнерівців" у Попасній. Експерт про те, як вдалося знайти штаб-квартиру найманців, і скільки бойовиків загинули.
  • Президент Польщі віддав шану полеглим воїнам УНР, які у 1920 році разом із поляками боролися проти більшовиків. Зеленський оприлюднив звернення польською мовою.
  • Рік влади Талібану. Що відбувається в Афганістані - репортаж ВВС з Кабулу.

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