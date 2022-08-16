Путін і Шойгу розповіли про війну проти України: ядерна зброя, роль HIMARS та ООН

55 хвилин(и) тому

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Президент Росії Володимир Путін і міністр оборони країни Сергій Шойгу виступили у парку "Патріот" на конференції з безпеки та розповіли про війну проти України.

Особливо виділяються заяви керівників війни Росії проти України щодо ролі ООН, роздуми про допустимість чи не допустимість застосування в Україні ядерної зброї, а також оцінка ролі західної сучасної зброї.

HIMARS і західні гаубиці

Міністр оборони Росії наполягає, що РСЗВ HIMARS та далекобійні гаубиці, які Захід надає Україні, "перемелюються в боях".

Автор фото, ARMY.MIL - ОФІЦІЙНИЙ САЙТ АМЕРИКАНСЬКОЇ АРМІЇ

Раніше Росія багато разів заявляла про знищення установок HIMARS, проте доказів так і не надала.

США також запевняли, що ці системи, яких у різних модифікаціях Україні надали вже понад два десятки, цілі.

Вони нищать бази та склади боєприпасів росіян на глибині до 80 кілометрів від лінії фронту.

Україна визнавала знищення певної кількості гаубиць, яких захід надав Києву більше сотні.

"Ми уважно вивчаємо трофейні зразки західних озброєнь. Особливості та їх специфічні якості враховуємо з метою вдосконалення способів ведення бойових дій та підвищення ефективності російських озброєнь", - заявив Шойгу.

Попри те, що HIMARS суттєво впливають на ситуацію на фронтах, Шойгу називає міфом "суперзброю" Заходу.

"Спочатку йшлося про постачання протитанкових комплексів Javelin, якихось "унікальних" безпілотників. Останнім часом на роль суперзброї західниками просуваються реактивні системи залпового вогню HIMARS і далекобійні гаубиці. Однак і ці озброєння перемелюються в боях", - запевнив Шойгу, додавши, що впливу на ситуацію на фронті ці види зброї не мали.

Підпис до фото, Гаубиця М777 та САУ Caesar - новинки ЗСУ

Про ядерні удари

Також Шойгу розповів про своє бачення можливості застосування в Україні ядерної зброї. За його словами, необхідності застосовувати ядерну зброю в Україні, щоб досягти цілей війни, немає.

"З воєнної точки зору немає потреби застосування ядерної зброї в Україні для досягнення поставленої мети", - заявив Шойгу.

За словами міністра, головним призначенням російських ядерних сил є стримування ядерного нападу.

"Його використання обмежується надзвичайними обставинами, визначеними у російських керівних документах, відкритих для широкого ознайомлення", - додав він.

Автор фото, Reuters

Також Шойгу подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного хреста за співпрацю.

"З гуманітарних питань налагоджена продуктивна взаємодію з ООН та Міжнародним комітетом Червоного хреста. Ми вдячні керівникам та співробітникам цих організацій за конструктивну, деполітизовану співпрацю. Зокрема, під егідою ООН та за активної ролі Туреччини вдалося розв'язати проблему вивезення зерна з чорноморських портів України. Фахівці Червоного хреста здійснюють важливу посередницьку місію щодо військовослужбовців, які потрапили в полон", - сказав він.

Про загибель понад 50 захисників Маріуполя в російському таборі в Оленівці на території "ДНР", які здались у полон і безпеку яких узгоджували з ООН та Червоним хрестом, Шойгу не згадав.

ООН, США і майбутнє

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Володимир Путін звично звинувачував у розв'язанні війни Росії проти України США.

Він вважає, що США намагаються затягнути цю війну.

"Вони приготували народу України долю гарматного м'яса, реалізували проєкт "анти-Росія", заплющували очі на поширення неонацистської ідеології, на масові вбивства мешканців Донбасу, накачували та продовжують накачувати київський режим озброєннями, зокрема важкими", - повторив Путін свої головні пропагандистські аргументи, через які він почав війну проти України.

"Мета цієї операції визначена ясно і чітко - це забезпечення безпеки Росії та наших громадян, захист жителів Донбасу від геноциду", - ще раз повторив Путін. При цьому жодна міжнародна організація інформацію про геноцид чи щось подібне на Донбасі не підтверджувала.

Натомість сама Росія знищила низку міст Донбасу, зокрема Маріуполь, Попасну та Сєвєродонецьк. Під час наступу росіян загинули тисячі мешканців Донбасу, а мільйони змушені покинути свої домівки.

"Ситуація в Україні показує, що США намагаються затягнути цей конфлікт", - сказав Путін, говорячи про підтримку України з боку США.

Путін запевнив, що Росія продовжить разом зі своїми союзниками "вдосконалювати діючі механізми міжнародної безпеки та створювати нові, послідовно зміцнювати національні збройні сили та інші структури безпеки, підвищуючи їхню оснащеність сучасним озброєнням та військовою технікою".

Попри те, що саме Росія розпочала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, Путін досі говорить про повагу до міжнародного права.

За його словами, необхідно відновити повагу до міжнародного права, до його основоположних норм та принципів, важливо зміцнювати позиції ООН та інших міжнародних діалогових майданчиків.

"Рада безпеки та Генеральна асамблея ООН, як це й замислювалося спочатку, повинні служити ефективними інструментами для зниження міжнародної напруженості та запобігання конфліктам, сприяти забезпеченню надійної безпеки та добробуту країн та народів", - заявив Путін.

Саме Росія своїм правом вето неодноразово з 2014 року блокувала ініціативи щодо досягнення миру в Україні.