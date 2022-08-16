Чому вибухає в Криму

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вибухи на авіабазі в Криму 9 серпня

16 серпня в окупованому Криму стались ще два вибухи на військових об'єктах, вони продовжили цілу серію таємничих атак.

Зранку вибухнули склади боєприпасів біля Джанкоя, а вже вдень з'явилася інформація про хмари диму на авіаційній військовій базі у Гвардійському біля Сімферополя.

Перед цим вибухало біля штабу Чорноморського флоту в Севастополі, а потім - на авіабазі біля міста Саки. Тоді росіяни, біля яких пролунали вибухи на пляжі, у паніці почали тікати з Криму, де вони відпочивали.

16 серпня міноборони РФ повідомило про пожежу на майданчику зберігання боєприпасів у військовій частині біля Джанкоя у Криму. Пізніше вони додали, що причина вибухів - це диверсія.

Серед пошкоджених будівель - цивільні об'єкти, лінія електропередач, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків.

"Голова Криму" Сергій Аксьонов, який виїхав на місце, заявив, що є двоє постраждалих серед місцевих. У результаті "детонації боєприпасів" пошкоджене залізничне полотно між станціями Азовське і Роз'їзд.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої

Українські військові поки що не прокоментували вибухи у Джанкої.

Однак неназваний високопоставлений український чиновник повідомив The New York Times, що відповідальний за вибухи на воєнному складі в Криму елітний український підрозділ, який діє у тилу противника.

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк написав, що окупований Крим - це не про туризм, а про "вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв".

Голова ОП Андрій Єрмак назвав ці події демілітаризацією.

"Операція "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни - кращі спонсори гарного настрою. Крим - це Україна", - написав Єрмак.

А через кілька годин, за повідомленнями російського видання "Комерсант", хмари чорного диму почали підійматися над стратегічною військовою авіабазою у селищі Гвардійське біля Сімферополя.

Павло Аксьонов, кореспондент

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У Криму відбулась вже ціла серія вибухів на військових об'єктах. 16 серпня стався вже третій підтверджений випадок, коли російські військові об'єкти зазнають пошкоджень внаслідок дій якихось таємничих сил.

Коли 31 липня безпілотник вибухнув у дворі штабу Чорноморського флоту, це сприйняли як дрібномасштабну акцію неорганізованих підпільників.

Державні ЗМІ повідомили, що безпілотник був саморобним, і на ньому був встановлений "малопотужний вибуховий пристрій". Хто стояв за цим ударом, досі не з'ясували.

9 серпня на великій авіабазі в Новофедорівці під Саками сталося одразу кілька уже потужних вибухів, згодом з'ясувалося, що знищені від кількох до десятка бойових літаків. Природу цих вибухів також остаточно не встановили.

Міністерство оборони Росії досі дотримується версії щодо недотримання заходів пожежної безпеки. Але західна та українська преса вже відкрито почали писати про дії українських сил спецоперацій.

16 серпня у селі Майське Джанкойського району стався вибух на складі боєприпасів, спалахнула електропідстанція "Джанкой". Пізніше того ж дня вибухнуло на авіабазі в Гвардійському, і російські військові, як повідомляє "Комерсант", почали вивчати версію про атаку безпілотників.

Після анексії у 2014 році Крим для Росії був дуже важливим політичним символом могутності - і не лише політичної. У Росії багато говорили про стратегічно важливе значення півострова. У державній пропаганді острів був джерелом безпеки російської держави, а не її споживачем.

Численні репортажі про навчання російських військ у Криму, стрільби берегових комплексів, розміщення там військових частин та об'єктів ППО малювали образ захищеної фортеці, завдати удару по якій неможливо.

Тепер, коли завдяки мобільним телефонам вибухи на різних об'єктах у густонаселених областях майже неможливо приховати, російська влада намагається якнайменше говорити про те, що саме стало причиною цих вибухів та пожеж.

Це зрозуміло - сама можливість таких ударів кидає тінь на тих, хто мав би охороняти військові об'єкти в одному із найзахищеніших місць російської сторони.

Автор фото, PLANET LABS PBC Підпис до фото, Авіабаза Саки 9 серпня - до вибухів

Автор фото, PLANET LABS PBC Підпис до фото, Фотографія, зроблена 10 серпня, на якій видно наслідки того, що сталося

Удар безпілотником у Севастополі було підтверджено. Вибухи в Саках поки що залишаються незрозумілими - на численних відеозаписах не видно ракет, що підлітають до аеродрому, прорив диверсійної групи також ніхто не помітив. Тому найпопулярніша версія у експертів - використання дронів, які могли підірвати склад з боєприпасами.

Обґрунтованих та підтверджених, тим більше - офіційних версій вибухів 16 серпня також поки що немає. Хоча Росія вже озвучила версію про диверсію біля Джанкоя.

Ймовірно, в середу вранці у мережі можуть з'явитися знімки супутникових об'єктів. Швидше за все, за ними можна буде встановити збитки, але визначити причину буде досить складно.

Можна припустити, що ці вибухи експерти також пояснять діями безпілотників, якщо тільки не з'являться відеозаписи, які чітко спростовуватимуть цю версію.