Сім'я купила валізу й знайшла там рештки людини. Детективна історія у Новій Зеландії

Зубайда Абдул Джаліл

BBC News

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рештки людини виявили у валізі, яку родина придбала на аукціоні (фото стокове)

Поліція Нової Зеландії розпочала розслідування у зв'язку з виявленими у старій валізі рештками людини. Родина придбала валізу на аукціоні, який проводив склад.

Сім'я, яка мешкає на півдні Окленду, зробила моторошне відкриття після того, як розпакувала придбані речі вдома.

Поліція почала розслідування вбивства й намагається ідентифікувати останки.

Поліція не вважає родину причетною до інциденту.

Відомо, що минулого четверга родина пішла до місцевої складської компанії й придбала в неї причіп із товарами, серед яких були старі валізи.

Зміст валізи виявили тільки після того, як розпакували її вдома, розповідає слідчий Тофілау Фаамануя Вааелуа.

Кілька сусідів родини також розповіли, що відчули "огидний запах", який виходив із помешкання до прибуття поліції, повідомляє місцеве видання Stuff.

Один із сусідів, який раніше працював у крематорії, миттєво впізнав запах.

"Я одразу зрозумів, що це, й подумав, звідки це може бути?" - розповів чоловік.

Інша сусідка розповіла, що її син помітив валізу, яку вивантажували з трейлера, а потім перенесли у намет судово-медичної експертизи, встановлений біля дому.

На відео, опублікованому новозеландським новинним виданням Stuff, видно трейлер, припаркований на під'їзді до будинку у передмісті Клендон-Парку, поліція проводить розслідування.

Представники поліції заявили, що їхнім пріоритетом є "з'ясувати особу загиблого, щоб встановити всі обставини цієї справи".

Вони додали, враховуючи "характер відкриття", потрібен час, перш ніж вони зможуть повідомити родичам загиблого.