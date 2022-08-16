Підліток налякав пасажирів літака фото авіакатастрофи. Небезпечний тренд у Нідерландах

45 хвилин(и) тому

Автор фото, SOPA Images

У Нідерландах підлітка зняли з рейсу після того, як він відправив іншим пасажирам фото авіакатастрофи перед вильотом. Це вже другий випадок у країні за тиждень, коли рейс затримується через те, що комусь спало на думку поділитися з пасажирами фотографіями з катастрофою літака.

Літак з аеропорту в Роттердамі вже був готовий до зльоту, коли телефони пасажирів почали вібрувати та дзвонити, на екранах у них з'явилися кадри з авіакатастрофою. Один із цих телефонів належав пілоту літака.

Фотографії розіслав один із пасажирів рейсу. Зробив він це через додаток Air Drop, який дозволяє обмінюватися файлами з будь-яким користувачем iPhone, який перебуває поруч.

Авіакомпанії Transavia довелося затримати рейс до Хорватії, оскільки на борту почалася паніка, а служба безпеки розцінила масове розсилання як загрозу вибуху.

Співробітники авіакомпанії попросили того, хто зробив розсилку, зізнатися самому.

Проте 18-річний юнак зізнався лише після того, як капітан авіасудна попередив, що ніхто нікуди не полетить і не вийде з літака, доки винного не знайдуть.

Автор фото, NurPhoto Підпис до фото, Літак вже був готовий злетіти, коли капітан та пасажири отримали фото авіакатастрофи

Після цього юнака затримала та допитала військова поліція.

"Ми розцінюємо це як своєрідну загрозу вибуху бомби. Фото бачили співробітники авіакомпанії, фото бачили діти. Це серйозний інцидент. Тому капітан подав офіційну скаргу", - заявив представник Transavia місцевій телекомпанії Rijnmond.

Розсилка таких фотографій відбулася у Нідерландах вже вдруге за тиждень. Раніше чоловіка зняли з рейсу, який мав вилетіти з нідерландського аеропорту Схіпхол у Дубай.

Все сталося за тією ж схемою - з використанням Air Drop та масовим розсиланням кадрів з авіакатастрофою. Поліція з'ясовує причини інцидентів.