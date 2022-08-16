Що відомо про вибухи в Криму

1 година тому

16 серпня в окупованому Криму стались ще два вибухи на військових об'єктах, вони продовжили цілу серію таємничих атак.

Зранку вибухнули склади боєприпасів біля Джанкоя, а вже вдень з'явилася інформація про хмари диму на авіаційній військовій базі у Гвардійському біля Сімферополя.

16 серпня міноборони РФ повідомило про пожежу на майданчику зберігання боєприпасів у військовій частині біля Джанкоя у Криму. Пізніше вони додали, що причина вибухів - це диверсія. Серед пошкоджених будівель - цивільні об'єкти, лінія електропередач, електростанція, залізничне полотно, а також житлові будинки.

У Збройних Силах України назвали вибухи в Джанкойському районі у тимчасово окупованому Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".

Про це на брифінгу повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.