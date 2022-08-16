Вибухи на базах в Криму. Ракетний удар по Житомирщині. Наступ із Білорусі. Теленовини ВВС
У випуску 16 серпня:
- Вибухи поблизу військової авіабази у Криму. Західні ЗМІ твердять - за цим стоять українські елітні підрозділи, що діють у російському тилу. Чим готується відповісти Росія?
- По Україні знову вдарили з території Білорусі. Як виглядає загроза з півночі?
- Президент Росії Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу виступили на конференції з безпеки та розповіли про війну проти України.
- Володимир Зеленський поговорив із Макроном. Основна тема - дії Росії на окупованій Запорізькій АЕС.
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