Вибухи на базах в Криму. Ракетний удар по Житомирщині. Наступ із Білорусі. Теленовини ВВС

46 хвилин(и) тому

У випуску 16 серпня:

Вибухи поблизу військової авіабази у Криму. Західні ЗМІ твердять - за цим стоять українські елітні підрозділи, що діють у російському тилу. Чим готується відповісти Росія?

По Україні знову вдарили з території Білорусі. Як виглядає загроза з півночі?

Президент Росії Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу виступили на конференції з безпеки та розповіли про війну проти України.

Володимир Зеленський поговорив із Макроном. Основна тема - дії Росії на окупованій Запорізькій АЕС.

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