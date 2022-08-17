Вчені намагаються повернути на Землю тварину, що вимерла багато років тому

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тилацин в австралійському зоопарку Гобарта

Дослідники з Австралії та США приступають до реалізації багатомільйонного проєкту з повернення до життя вимерлого тасманійського тигра.

Останній з них, офіційно названий тилацином, помер у 1930-х роках.

Група вчених, що займається цим проєктом, каже, що тварину можна "воскресити" за допомогою стовбурових клітин та технології редагування генів, а перший тилацин зможе повернутися в дику природу вже через 10 років.

Інші експерти налаштовані скептично і вважають, що відтворення вимерлих видів - це наукова фантастика.

Тасманійський тигр (тилацин) був найбільшим з сумчастих хижаків. Зовні він був схожий на великого собаку і за звичками нагадував вовка, за що й отримав ще одну назву - сумчастий вовк. У довжину він досягав понад метр, а у висоту — 60 см. На спині у цієї тварини були "тигрові" смужки.

Група австралійських та американських вчених планує взяти стовбурові клітини у живих сумчастих видів зі схожою ДНК, а потім використати технологію редагування генів, щоб "повернути до життя" вимерлі види — або дуже близькі до них.

Це стане великим досягненням для дослідників й вимагатиме низки наукових проривів.

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"Я вважаю, що за 10 років у нас може з'явитися перше живе дитинча тилацину", — заявив професор Ендрю Паск з Мельбурнського університету, що очолює дослідження.

В Австралії тилацин вимер близько двох тисяч років тому, не витримавши конкуренції з динго. Ці тварини ще довгий час залишалися в Тасманії, проте заселення острова європейцями прискорило зникнення тасманійського тигра.

Офіційно останній його представник помер у зоопарку Гобарта у 1936 році.

Якби вченим вдалося повернути до життя вимерлу тварину, це стало б першим фактом "відтворення" в історії, але багато експертів сумніваються в науковості цього методу.

"Відтворення вимерлих видів - це казкова наука", - сказав кореспонденту Sydney Morning Herald Джеремі Остін з Австралійського центру вивчення давньої ДНК, додавши, що проєкт "більше пов'язаний з увагою ЗМІ до вчених, ніж із серйозною наукою".

Ідея повернути до життя тасманійського тигра існує вже понад 20 років. У 1999 році Австралійський музей розпочав реалізацію проєкту з клонування тварини, і відтоді час від часу робилися різні спроби отримати або відновити життєздатну ДНК із наявних зразків.

Цей останній проєкт є результатом партнерства між вченими Мельбурнського університету та техаською компанією Colossal.

Минулого року група американських вчених та підприємців, які об'єдналися в компанію Colossal, оголосила про плани повернути до життя вовняних мамонтів. Для цього вчені мають намір застосувати технології генної інженерії та використати ДНК мамонтів, отриману із заморожених решток тварин, які загинули багато тисячоліть тому.