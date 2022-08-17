Маск пообіцяв купити "Манчестер Юнайтед", а потім назвав це жартом

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Власник компаній Tesla та Space X Ілон Маск написав у твіттері, що купує футбольний клуб "Манчестер Юнайтед".

Але при цьому найбагатша людина у світі не повідомила жодних подробиць, і з урахуванням його попередніх екстраординарних заяв у соцмережах багато хто засумнівався у тому, що він дійсно має намір придбати англійську команду, яка останнім часом зазнає великих труднощів. Пізніше Маск зізнався, що пожартував.

Твіт Маска з'явився пізно ввечері у вівторок. У ньому бізнесмен спочатку написав про свої політичні погляди та повідомив, що "підтримує ліву половину Республіканської партії та праву половину Демократичної партії" (і деякі журналісти у зв'язку з цим помітили, що гравці на футбольному полі теж можуть грати ліворуч чи праворуч).

Потім Маск додав: "І ще - я купую "Манчестер Юнайтед". Не дякуйте" (англійською це звучало так: Also I'm buying Manchester United ur welcome").

Допис миттєво розлетівся інтернетом й отримав вже понад 300 тис. лайків.

Однак кореспонденти інформаційних агентств, які розповідали про цей твіт, від самого початку нагадували, що раніше бізнесмен неодноразово робив, м'яко кажучи, неординарні заяви у твіттері, тому незрозуміло, чи варто ставитися до нього серйозно.

За деякий час побоювання журналістів підтвердились. У відповідь на запитання одного з користувачів Маск написав: "Ні, це старий жарт у твіттері. Я ніяких спортивних команд не купую".

Нинішні власники "Манчестер Юнайтед" також не відповіли на запити журналістів прокоментувати ситуацію.

"Манчестер Юнайтед" - один з найвідоміших клубів англійської Прем'єр-ліги - належить родині американських бізнесменів Глейзерів. Наразі він переживає великі труднощі, залишаючись на останніх щаблях турнірної таблиці після програшу у двох перших іграх нинішнього сезону та неблискучого виступу у попередньому сезоні.

За останній рік акції клубу на нью-йоркській біржі впали на 24%, зараз вартість "Манчестер Юнайтед" оцінюють приблизно у 2 млрд доларів. Багато фанів "МЮ" різко налаштовані проти нинішніх власників клубу.

Аналіз: нова іграшка Маска?

Джеймс Клейтон, ВВС

Ілон Маск міг би легко дозволити собі покупку "Манчестер Юнайтед". Зараз клуб коштує близько 2 млрд доларів - для Маска ця цифра вкладається у межі похибки оцінок його статків.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, "Манчестер Юнайтед" нещодавно програв клубу "Брентфорд" з рахунком 4:0

Викрутаси Маска із "Твіттером", який він запропонував купити за 44 млрд доларів, багато хто вважав вчинком у стилі "один раз живемо!"

Але у випадку з "Манчестер Юнайтед" про це не йдеться. Теоретично клуб міг би стати для нього новою іграшкою, з якою він може потішитися за допомогою грошей.

Маск володіє астрономічними статками: продавши невелику частку акцій компанії Tesla, він може легко дозволити собі придбати найкращих футболістів світу.

Але питання було в тому, чи говорив він серйозно. Заяви Маска у твіттері часто лежать на межі між знущанням та відвертістю. Тож ніколи не можна бути впевненим у тому, що він не жартує.

У минулому через подібні жарти він мав чимало серйозних проблем.

Але коли Маск обіцяв купити "Твіттер", все виглядало цілком серйозно. А в результаті він намагається відмовитись від угоди.