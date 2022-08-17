Резніков: обмежень бити по Криму немає, чекаємо на ракети ATACMS для HIMARS

33 хвилин(и) тому

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що в України немає заборони від західних партнерів на ураження військових об'єктів РФ в окупованому Криму.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

Також Резніков висловив сподівання, що США ухвалять політичне рішення надати Україні ракети для HIMARS, які битимуть на 300 кілометрів. Наразі Україна офіційно має ракети до HIMARS, які б'ють на 80 км.

На фоні низки вибухів у Криму журналіст запитав, чи має Україна озброєння, яке може вразити об'єкти в окупованому Криму, і чи є домовленості зі США щодо легітимності таких ударів на півострові.

Крим і HIMARS

"У нас є домовленості зі США, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де є ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень немає", - заявив Резніков.

Стосовно зброї він відповів так: "Будь-яка зброя має відповідну відстань ураження. Тому залежно від того, з якої точки, з якої локації завдається чи планує ураження, і залежить, чи можна досягти конкретної мети".

При цьому він висловив сподівання на отримання Україною ракет ATACMS для установок HIMARS, які здатні бити на 150 та 300 км.

"Маю надію, що буде ухвалене політичне рішення щодо ракет ATACMS, які дадуть дуже багато позитиву на полі бою для України та всього цивілізованого світу, як HIMARS вже змінили дуже сильно картинку бою", - заявив Резніков.

Міністр запевнив, що жодної установки HIMARS Україна не втратила.

Автор фото, Defense.gov Підпис до фото, HIMARS

Від початку серпня в окупованому Криму відбулась серія вибухів. Спочатку, як заявила окупаційна влада, безпілотник вдарив по штабу ЧФ у Севастополі.

9 серпня сталась низка вибухів на авіабазі Новофедорівка біля міста Саки. Тоді було знищено близько десяти бойових літаків. Причини вибухів залишились невідомі, Росія заперечила можливий удар ЗСУ.

16 серпня на складі боєприпасів біля Джанкоя в Криму також стались вибухи, які тривали майже добу. Росія заявила про диверсію, проте причин вибухів не називають.

Того ж дня російські ЗМІ повідомляли про дим над авіабазою поблизу Сімферополя.

Україна офіційно не брала відповідальність за ці вибухи.

Перемога і мобілізація

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Резніков також заявив, що, попри важкі бої, серйозного просунення зараз у росіян на фронті не відбувається.

"Але загальний наш план - вихід на міжнародно визнанні кордони станом на 1991 рік", - ще раз наголосив міністр.

Резніков вважає, що зараз в Україні не можливе "замороження" війни, як це було на Донбасі, але можливе пониження активності боїв.

"Я не думаю, що можливий варіант заморожування. Можливий варіант пониження активності, залежно від того, який сезон. Сучасна війна - це війна ресурсів. Ресурси, звісно, виснажуються з обох боків. І, відповідно, кожна сторона потребує часу на відновлення".

Олексій Резніков розповів, що російські війська втратили мінімум третину свого бойового потенціалу, який був застосований під час нападу на Україну.

За його даними, РФ втратила 30% свого елітного корпусу - десантників, морпіхів, спецназівців - офіцерського та сержантського складу і у віці в середньому 35 років.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вибухи на авіабазі в Криму 9 серпня

Також міністр запевнив, що ЗСУ зараз не потребують збільшення загальної кількості особового складу, а мобілізації підлягають конкретні фахівці.

"Наскільки я знаю, сьогодні мобілізаційні потреби задовільняються через пошук конкретних фахівців", - сказав Резніков.

За його словами, зараз потрібні насамперед певні спеціалісти: оператори БПЛА, айтівці, зв'язківці, артилеристи і деякі інші спеціальності.

Загалом потрібні фахівці, які можуть швидко опанувати складні системи озброєння натівського стандарту, які зараз отримують ЗСУ.