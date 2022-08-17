"Ця людина загинула в Маріуполі". Як ФСБ звинуватила у диверсіях покійника

Ілля Барабанов

ВВС

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Federal Security Service of Russia

Федеральна служба безпеки Росії два дні тому оголосила про "ліквідацію терористів у Волгоградській області" - нібито якісь соратники померлого у 2020 році неонациста Максима Марцинкевича планували підрив нафтопроводу.

У ФСБ назвали імена організаторів зірваної "диверсії". Один із них живе у Києві та розповів ВВС, що нічого не влаштовував, а другий, як з'ясувалося, загинув кілька місяців тому.

У пресрелізі ФСБ було сказано, що "в ході затримання при спробі підриву нафтопроводу знешкоджені двоє громадян Російської Федерації, які чинили збройний опір".

Росіяни, які готували теракт, за твердженням спецслужби, входили до складу праворадикального угрупування "Реструкт", створеного Марцинкевичем, відомим під прізвисько Тесак. 2020 року Марцинкевич помер, перебуваючи в ув'язненні.

За версією ФСБ, "організацію диверсійно-терористичного акту під контролем українських спецслужб здійснювали члени "Реструкту". Перший - громадянин Росії Чуєнков Андрій, 1986 року народження, який нині бере участь у бойових діях в Україні у складі батальйону "Ураган". Другий - громадянин України Іонов Юрій, 1988 року народження, який є військовослужбовцем полку "Азов".

З пресрелізу ФСБ до кінця було незрозуміло, чи були двоє вбитих у Волгоградській області чоловіків Чуєнковим та Іоновим, чи ні.

"Я намагаюся не вступати в конфронтацію з Російською Федерацією"

Досить швидко з'ясувалося, що, як мінімум, Чуєнков точно живий і перебуває в Києві. Він заявив ВВС, що "диверсій" у Волгоградській області не організовував, у батальйоні "Ураган" не перебуває, а його передбачуваний (за версією ФСБ) спільник Іонов загинув під час бомбардування Маріуполя ще в березні цього року.

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"Мені почали надсилати якісь посилання [на публікації з пресрелізом ФСБ], - розповів Чуєнков. - Слово "здивувався" тут не дуже підходить. Я намагаюся не вступати в конфронтацію з Російською Федерацією, тому що в мене і так вистачає з нею проблем".

Він розповів, що коли йому почали надсилати ці новини, то він дуже здивувався.

"У початкових посиланнях там не фігурувало моє прізвище, тож я подумав, що це журналісти просто навіщось взяли мою фотографію для якогось відеоряду: "Реструкт", Марцинкевич , все на світі... Таке іноді трапляється, до цього я вже звик... Але потім моє прізвище почало лунати все частіше, почали публікувати дані моєї родини, і це було вже страшно, тому що люди непричетні ні до чого, зазнали якогось булінгу та образ. Тож емоцій було багато", - розповів Чуєнков.

Він каже, що виїхав із Росії ще у жовтні 2020 року - через Білорусь до України, де запросив політичний притулок. "З жовтня 2020 року я тут. Виїхав я не просто так. Я політичний активіст, мого друга та товариша Максима Марцинкевича закатували", - стверджує він.

Співрозмовник ВВС заперечує, що брав участь у бойових діях у складі українського батальйону "Ураган" чи будь-якого іншого воєнізованого підрозділу. Про існування такого батальйону ЗМІ раніше також ніколи не повідомляли.

У цьому дописі, як і багатьох інших, Чуєнков 25 лютого підтримав Україну у війні.

"Тут є такий персонаж із Росії із позивним Ураган. Можливо, вони це все якось пов'язали, - припустив Чуєнков. - Уся ця історія наповнена дивним туманом невизначеності, тож мені складно її коментувати. З "Азовом" я теж не пов'язаний. У мене є знайомі ветерани АТО, знайомі ветерани "Азова", але як зі структурою я з ними не взаємодіяв".

Чуєнков, за його словами, з початку російського вторгнення в Україну разом зі своїми знайомими займався волонтерською діяльністю, пройшов курси тактичної медицини та допомагав працювати з пораненими, але безпосередньо комбатантом не був і в бойових діях участі не брав.

"Коли за вікном починають вибухати снаряди, загальний настрій стає невизначеним, кожен чоловік повинен себе проявляти. І я, як і більшість людей свідомих, став шукати, куди мені застосувати себе", - додав він.

"Ця людина загинула в Маріуполі"

"Окрема якась хохма", - сказав Чуєнков, відповідаючи на запитання, звідки в пресрелізі ФСБ могло з'явитися прізвище Іонова, якого спецслужба назвала його спільником.

"Ця людина загинула в Маріуполі на самому початку війни - у березні 2022 року. Ми з ним заочно знали один одного. Але я не пригадую, щоб ми з ним спілкувалися. Теоретично це могло бути в далекому минулому, але я такого не пам'ятаю", - повідомив він ВВС.

Двоє військовослужбовців "Азову" сказали ВВС, що Іонов справді загинув кілька місяців тому внаслідок одного з бомбардувань Маріуполя, поки його штурмували російські війська.

Чуєнков висунув версію, що ФСБ хоче дискредитувати "все, що пов'язане з російським націоналізмом", називаючи їхні прізвища.