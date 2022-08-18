Салтівка і страшна ніч для Харкова: які руйнування і скільки жертв російських обстрілів

16 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Ввечері 17 серпня та вдосвіта 18 серпня Росія завдала масованих ракетних ударів по Харкову, внаслідок чого зруйновані кілька житлових будинків, десять людей загинули і майже сорок отримали поранення.

Про це повідомив керівник Харківщини Олег Синєгубов.

"Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за увесь час війни. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми", - повідомив Синєгубов.

Спочатку, близько 21:30, імовірно російська ракета "Іскандер", влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок був майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа.

За останніми даними влади області, під завалами загинули 7 людей, 17 - поранені, в тому числі 11-річна дитина.

Автор фото, Синєгубов Підпис до фото, Зруйнований гуртожиток

За даними влади, у гуртожитку жили люди з порушеннями слуху. За однією із версій, вони могли не чути сигналу тривоги.

О 4:30 ранку 18 серпня, як вказує Синєгубов, Росія запустила ще 8 ракет з міста Бєлгород в напрямку Харківщини.

Сталися влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Там пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури і зайнялися пожежі.

А у Слобідському районі одна з ракет знову влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку.

Будівля була частково зруйнована. Станом на 10 годину ранку, як пише прокуратура, там три людини загинули, а 18 - отримали поранення. Серед поранених є дві дитини.

Олег Синєгубов каже, що остаточні наслідки цих влучань ще встановлюються.

Прокуратура області додала, що у Слобідському районі Харкова дві ракети влучили у приміщення трамвайного депо. Там пошкодили ремонтний цех та гуртожиток. Серед поранених там 13-річні хлопчик та дівчинка.

Автор фото, Офіс генпрокурора

Ще одна ракета влучила у нежитлову будівлю у цьому ж районі, що призвело до її повного руйнування. У Холодногірському районі Харкова росіяни випустили ракету по будинку культури.

"Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров'ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з Москвою, - співучасник цього злочину", - написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Ввечері 17 серпня президент Володимир Зеленський відреагував на удар по багатоповерхівці в Харкові.

"Коли чуєш про харківську Салтівку - це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - заявив президент.