Салтівка і страшна ніч для Харкова: які руйнування і скільки жертв російських обстрілів
Ввечері 17 серпня та вдосвіта 18 серпня Росія завдала масованих ракетних ударів по Харкову, внаслідок чого зруйновані кілька житлових будинків, десять людей загинули і майже сорок отримали поранення.
Про це повідомив керівник Харківщини Олег Синєгубов.
"Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за увесь час війни. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми", - повідомив Синєгубов.
Спочатку, близько 21:30, імовірно російська ракета "Іскандер", влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок був майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа.
За останніми даними влади області, під завалами загинули 7 людей, 17 - поранені, в тому числі 11-річна дитина.
За даними влади, у гуртожитку жили люди з порушеннями слуху. За однією із версій, вони могли не чути сигналу тривоги.
О 4:30 ранку 18 серпня, як вказує Синєгубов, Росія запустила ще 8 ракет з міста Бєлгород в напрямку Харківщини.
Сталися влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Там пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури і зайнялися пожежі.
А у Слобідському районі одна з ракет знову влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку.
Будівля була частково зруйнована. Станом на 10 годину ранку, як пише прокуратура, там три людини загинули, а 18 - отримали поранення. Серед поранених є дві дитини.
Олег Синєгубов каже, що остаточні наслідки цих влучань ще встановлюються.
Прокуратура області додала, що у Слобідському районі Харкова дві ракети влучили у приміщення трамвайного депо. Там пошкодили ремонтний цех та гуртожиток. Серед поранених там 13-річні хлопчик та дівчинка.
Ще одна ракета влучила у нежитлову будівлю у цьому ж районі, що призвело до її повного руйнування. У Холодногірському районі Харкова росіяни випустили ракету по будинку культури.
"Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров'ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з Москвою, - співучасник цього злочину", - написав радник голови ОП Михайло Подоляк.
Ввечері 17 серпня президент Володимир Зеленський відреагував на удар по багатоповерхівці в Харкові.
"Коли чуєш про харківську Салтівку - це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - заявив президент.
Резніков: обмежень бити по Криму немає, чекаємо на ракети ATACMS для HIMARS
Міністр оборони висловив сподівання, що США ухвалять політичне рішення надати Україні ракети для HIMARS, які битимуть на 300 кілометрів.