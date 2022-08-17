ЗСУ знищили російську базу в Новій Каховці. Чи готується наступ з Білорусі? Теленовини BBC

1 година тому

У випуску 17 серпня:

Нові вибухи в російському тилу. Збройні сили України знищили базу росіян у Новій Каховці

При Енергоатомі створили штаб протидії загрозам на Запорізькій АЕС. До чого готуються?

Російське командування стурбоване ситуацією в Криму. Що каже британська розвідка?

В Білорусі розсварилася демократична опозиція

Західні експерти попереджають про можливість удару по цілях в Україні з Білорусі. Наскільки це реально?

В Естонії почали прибирати військові пам'ятки радянської епохи. А глава МЗС запропонував заборонити видачу росіянам шенгенських віз

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