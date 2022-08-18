Ердоган та Гутерріш у Львові. Чи почнуться нові переговори про мир?

1 година тому

Автор фото, PRESIDENTIAL PRESS OFFICE Підпис до фото, Чи вдасться Ердогану домовитись про збільшення експорту українського зерна?

У четвер, 18 серпня, у Львові очікують на зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Генсек ООН ще напередодні прибув до України, а президент Туреччини вилетів зранку, повідомляє агенція Anadolu.

Під час попереднього візиту Гутерріша до Києва Росія обстріляла столицю України ракетами. Під час нинішнього візиту Росія продовжує обстрілювати схід - нищівного ракетного удару вкотре зазнав Харків.

Автор фото, GLEB GARANICH Підпис до фото, Генсек ООН відвідав Бородянку під час останнього візиту до України і став свідком рактеного удару

Коментуючи, чому Ердоган зустрічався із Зеленським у Львові, а не в Києві, експерт з питань безпеки Андрій Клименко пожартував у Facebook, що президент Туреччини хотів уникнути поїздок у зруйновані війною міста Буча та Ірпінь: "Тому, що після цього навіть Макрон і Шольц перестали бути миротворцями".

Про що говоритимуть?

Генсек ООН обговорюватиме у Львові можливості для деескалації війни, повідомив заступник представника генсека Фархан Хак.

Крім того, генсек ООН планує порушити питання пересування суден з українських портів у Чорне море, експорту продовольства та зерна, а також ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Представник генсека ООН Стефан Дюжаррик раніше повідомив, що Гутерріш вирушить до Одеси, де відвідає місцевий порт.

Коментуючи приїзд генсека ООН, Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні напередодні зазначив, що у Львові лідери будуть "працювати над досягненням результатів, які потрібні Україні".

Напередодні поїздки турецька сторона оприлюднила заяву, що на зустрічі у Львові йтиметься про припинення російсько-української війни "дипломатичними засобами".

Про це йшлося у повідомленні на сайті турецького президента.

Там також пообіцяли підняти тему проблему експорту українського зерна.

За даними телеканалу NTV, на зустрічі у Львові також планують обговорити посередництво Туреччини в обміні полоненими між Росією та Україною, а також - повернення до Туреччини двох літаків турецьких ВПС A440M, які перебували в Україні до війни.

Зустріч з Путіним і обстріл Одеси

Президент Ердоган востаннє відвідував Україну 3 лютого 2022 року, незадовго до початку російсько-української війни. Повітряний простір України закритий через війну, тому до Львова Ердоган і його делегація діставатимуться наземним шляхом з Польщі.

Автор фото, SPUTNIK Reuters

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22 липня у Стамбулі підписали угоди про розблокування українських портів Одеса, Чорноморськ і Південний для експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції. А 23 липня російські війська запустили по Одеському порту крилаті ракети і пошкодили інфраструктуру порту.

У Міністерстві закордонних справ України тоді заявили, що ракетний обстріл Одеси - це "плювок" президента РФ Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди.

5 серпня Реджеп Таїп Ердоган зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним на переговорах у Сочі.

Під час поїздки Ердогана до України, за даними ЗМІ, його супроводжуватимуть голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, міністр борони Хулусі Акар, голова Національної розвідувальної організації Туреччини Хакан Фідан, голова турецького оборонпрому Ісмаїл Демір. До складу турецької делегації також входить генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар.