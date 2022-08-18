Ердоган побачив вікно для миру. Зеленський каже, що у вікні лише російська зброя

Діана Куришко, Віталій Червоненко

BBC News Україна

9 хвилин(и) тому

Автор фото, MURAT CETINMUHURDAR/PPO

У Львові завершилися тристоронні переговори президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і генсека ООН Антоніо Гутерреша.

Говорили про ситуацію на Запорізькій АЕС, про експорт зерна і про мир.

Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить у закінчення війни в Україні за столом переговорів. А шлях до цього столу він бачить у стамбульській зерновій угоді.

Президент Володимир Зеленський на це відповів, що можливо вікно для мирних переговорів і є, але в ньому - лише російська зброя.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба поділився враженнями, що й Ердоган, і Гутерреш дуже хочуть допомогти Україні та запевнив, до поступок Росії ніхто Київ не схиляв.

Ердоган висловив готовність бути посередником у мирних переговорах і пообіцяв усі сьогоднішні питання обговорити на наступній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про що ще говорили у Львові?

Зерно

Як і очікувалося, однією з головних тем переговорів була проблема вивезення українського зерна.

Сторони обговорили посилення безпеки кораблів і збільшення обсягів експорту.

Автор фото, GLEB GARANICH

Зеленський подякував Ердогану, що експорт відновили. Наприкінці липня у Стамбулі підписали зернову угоду і перші кораблі з зерном вийшли з українських портів.

Зеленський підняв питання викрадення збіжжя на окупованих територіях.

"Росіяни привласнили майже 0,5 млн тонн збіжжя. Намагання Росії продати крадене мають бути зупинені", - заявив Володимир Зеленський.

Мир, стіл і вікно

"Війна це головна проблема. Люди потребують миру", - сказав генсек ООН Антоніо Гутерреш на підсумковій пресконференції у Львові.

Президент Туреччини натякнув, що мир - можливий. "Вірю, що війна закінчиться за столом переговорів" - заявив Ердоган.

При цьому шлях до цього столу, на його думку, проходить через параметри стамбульської зернової угоди.

Автор фото, MURAT CETINMUHURDAR/PPO

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"Головне - визначити шлях до столу перегорів", - сказав президент.

На зустрічі у Львові, за словами Ердогана, розглянули використання позитивної атмосфери стамбульської зернової угоди для досягнення сталого миру.

"Місяць тому історична спільна робота над зерновою угодою мала позитивний вплив. Зернову угоду вітав весь світі", - заявив він.

Ердоган заявив, що всі сьогоднішні питання буде обговорювати на наступній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Президент Володимир Зеленський прокоментував мирні пропозиції турецького лідера так. Він, згадуючи виступ Ердогана, зазначив, що той сказав про вікно для домовленостей про припинення війни через зернову угоду.

"Але в цьому вікні тільки російська зброя, яка вбиває українців. Вони не можуть насправді хотіти миру, коли бомблять наші міста і вбивають наших мешканців. Спочатку вони мають звільнити наші території, а потім буде потім", - сказав президент.

На наступний день після того, як 22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів і вивезення зерна, росіяни запустили по Одеському порту крилаті ракети й пошкодили інфраструктуру порту.

У МЗС України тоді заявили, що ракетний обстріл Одеси - це "плювок" Путіна в обличчя й Ердогана, і Гутерреша, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди.

Після того президент Туреччини зустрічався з Путіним у Сочі на початку серпня. Слова про плювки не коментували.

Напередодні зустрічі у Львові Росія завдала нищівного ракетного удару по Харкову. Там у житлових будинках звичайного спального району міста загинуло 17 людей. Завали досі розбирають.

У Львові Ердоган висловив співчуття жертва обстрілу у Харкові.

А під час попереднього візиту Гутерреша до Києва Росія обстріляла столицю України ракетами.

Місія на ЗАЕС

Ситуацію довкола Запорізької атомної станції обговорювали на всіх форматах зустрічей у Львові і висловлювали глибоке занепокоєння.

"Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль", - заявив Реджеп Таїп Ердоган.

Президент України й генеральний секретар ООН погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію.

"ООН підтримує місію МАГАТЕ на АЕС. Вона має їхати з Києва за згоди України і Росії", - сказав Антоніу Гутерреш.

Автор фото, UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Росія раніше наполягала на виїзді представників місії МАГАТЕ з непідконтрольної Україні території.

"Військові мають покинути ЗАЕС і вивезти звідти усю техніку. Треба уникати розгортання там військових сил у майбутньому. Ушкодження ЗАЕС - це самогубство. Станцію треба демілітаризувати", - переконаний генсек ООН.

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об'єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - підкреслив Зеленський після зустрічі з Гутеррешем.

Полоненими може опікуватися бразильський генерал

Генсек ООН назвав неприйнятним те, що сталося в Оленівці з українськими військовополоненими 29 липня, коли внаслідок російського обстрілу загинуло кулька десятків полонених. Україна звинуватила Росії у воєнному злочині і спробі приховати сліди тортур і вбивств.

Зеленський попросив Гутерреша особисто сприяти, щоб представники ООН отримали доступ до депортованих українців і сприяли у звільнені полонених українських військових і медиків, яких утримує Росія.

Генсек ООН розповів про створення місії, яка буде займатися поводженням з полоненими. Очолить місію досвідчений у цій справі бразильський генерал Сантос Круз.

Гутерреш наголосив, що місія має отримати безпечний доступ до Оленівки й подібних місць тримання військовополонених.

"Місія для отримання і збирання фактів має працювати в умовах безпеки й мати можливість збирати інформацію, мати доступ до людей і доказів без втручання іншої сторони", - наголосив генсек ООН.

"Щиро співпереживають"

Про атмосферу зустрічі у Львові трохи розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він опублікував відео у себе у фейсбуці відразу після завершення пресконференції.

Міністр зазначив, що між лідерами є взаєморозуміння і це головне.

"Імпонує неформальна, а дійсно залученість і Ердогана, і Гутерреша. Дійсно, щиро співпереживають і хочуть розв'язувати проблеми", - зазначив Кулеба.

"Від скоординованості й рішень цієї трійки залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом", - припустив міністр.

За його словами, зустріч пройшла результативно, адже політики не просто поговорили, а домовилися, хто що робить далі, скоординували свої дії з ключових питань - ситуація довкола ЗАЕС, обмін полоненими, експорт зерна.

При цьому він запевнив, що на цих переговорах ніхто Україну не схиляв до поступок на користь Росії. "Такого не було", - зазначив міністр.

Також у Львові у присутності президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана підписали меморандум.

Цей документ передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові України, повідомили у пресслужбі офісу президента. Почнуть з мосту у селі Романівка Київської області, що з'єднує Бучу та Ірпінь зі столицею.

Його зруйнували на початку війни у лютому. Це фактично зупинило наступ росіян на столицю.

Автор фото, MURAT CETINMUHURDAR/PPO

Зустріч у палаці Потоцьких у Львові проходила за підвищених заходів безпеки. Кілька кварталів навколо були перекриті. Представники ЗМІ, які були на події, пройшли жорстку безпекову перевірку. У місті було багато машин з турецькими номерами. Реджем Таїп Ердоган приїхав до України через Польщу.

Після зустрічі у Львові генсек ООН Антоніу Гутерреш вирушить до Одеси, де відвідає порт.